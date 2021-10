Aufgefahren mit drei Promille

Ein 52-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch gegen 16 Uhr in der Mariabrunner Straße in Eriskirch an einem Zebrastreifen auf das Auto einer 33-jährigen Frau aufgefahren. Laut Polizeibericht war der Mann ziemlich betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Die Beamten veranlassten daraufhin eine ärztliche Blutentnahme, behielten den Führerschein des Mannes ein und zeigten ihn an.

Die Frau klagte nach dem Zusammenstoß über leichte Nackenschmerzen und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. An den Autos entstand nach Schätzung der Polizei ein Gesamtsachschaden von etwa 6000 Euro.