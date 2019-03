Auf die Feuerwehr ist Verlass

Auf ein im Vergleich zum Vorjahr eher ruhiges, aber dennoch arbeitsreiches und kameradschaftlich erfolgreiches Jahr haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Eriskirch im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung zurückblicken können. Bei 45 Einsätzen (2017: 64) investierten die ehrenamtlichen Blauröcke 609 Stunden.

„Als Kommandant dieser Feuerwehr kann man nur stolz sein. Ihr seid einfach klasse“, lobte Kommandant Reinhold Petzi. Mit stehenden Ovationen wurden Dirk Pape für 40 und Ulrich Bittner für 50 Jahre treue Dienste geehrt.

Verlässliche Größe

In seinem Rückblick erinnerte Petzi an die verschiedenen Einsätze, die seine Kameraden mit Bravour abgearbeitet hätten. „Eriskirch, aber auch unsere Nachbargemeinden, können sich jederzeit auf unsere Feuerwehr verlassen. Bei uns steht jeder für jeden ein, nicht nur im Dienst, sondern auch außerhalb“, bekräftigte der Kommandant. So habe man neben den 45 Einsätzen allein 1380 Stunden für Übungseinheiten und schon nicht zählbare Einheiten für Ausschusssitzungen und praktische Übungen aufgewendet.

Insgesamt zählen die Eriskircher Blauröcke 114 Mitglieder, davon 62 aktive Frauen und Männer, 22 Jugendliche, 17 Kinder sowie 13 Männer in der Altersabteilung. Der Altersdurchschnitt der aktiven Kammeraden beträgt aktuell 37, die durchschnittliche Zugehörigkeit 22 Jahre. Nachwuchssorgen, wie man es von anderen Feuerwehren im Kreis höre, habe man laut Carina Wölk in der Schussengemeinde übrigens keine.

„Unser System, unser Konzept stimmen. Die Begeisterung bei den Kindern und Jugendlichen ist einfach toll und ungebremst. So dürfen wir auch in diesem Jahr drei ehemalige Jugendliche in die aktive Wehr übergeben“, freute sich die Jugendleiterin. Peter Schörkhuber, stellvertretender Kreisbrandmeister, lobte: „Mit dieser hervorragenden Jugendarbeit vermitteln Sie den jungen Menschen Werte, die nicht hoch genug einzuschätzen sind. Somit zeichnet die Freiwillige Feuerwehr in Eriskirch nicht nur der hohe Ausbildungsstand samt technischer Ausrüstung, sondern auch die starke Personaldecke aus, die es unter allen Umständen aber auch zu halten gilt“. Arbeitsplatzwechsel, Studium sowie der Umstand, dass jüngere Menschen immer schwieriger bezahlbaren Wohnraum fänden, seien laut Schörkhuber nicht zu unterschätzende Umstände, die den Feuerwehren künftig Schwierigkeiten bereiten könnten.

Bürgermeister Arman Aigner sprach seiner Wehr große Anerkennung und Dank aus. Sie sei rund um die Uhr selbstlos für andere Menschen im Ort und der Region da und opfere für das Allgemeingut viel Freizeit: „Ihre Bilanz 2018 ist sehr gut. Die Bürger wissen, dass sie sich auf ihre Feuerwehr zu hundert Prozent verlassen können. Ohne sie könnte man auch interkommunal viele Gefahren und Unfälle nicht abwenden und abarbeiten“.

Abschließend dankte Reinhold Petzi allen, die ihn und die gesamte Feuerwehr in vielerlei Hinsicht unterstützten, und appellierte, weiterhin offen in alle Richtungen miteinander zu kommunizieren. Mit Dirk Pape und Ulrich Bittner durften der Bürgermeister, der Kommandant und Peter Schörkhuber zwei sehr verdiente und langjährige Mitglieder für 40 und 50 treue Dienstjahre ehren, bevor Julian Eisele, Raphael Saier, Judith Wagner und Niclas Wölk zum Hauptfeuerwehrmann beziehungsweise zur Hauptfeuerwehrfrau, Christian Eisele zum Löschmeister und Hubert Göttle zum Oberbrandmeister befördert wurden. In die aktive Wehr aufgenommen wurden: Adrian Wetzel, Lukas Algner, Moritz Knöpfler, Laura Kressner, Jannik Götz, Marc Heller, Marcel Otte und Jakob Suiter. Im Rahmen der Wahlen wurde der „alte“ Ausschuss von den Mitgliedern im Amt bestätigt.