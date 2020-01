Auch die Streibemahder legen los

Auch in dieser fünften Jahreszeit stehen zahlreiche Umzüge und Einsprünge im Sprungplan der 1982 gegründeten Narrenzunft Streibemahder. Besonders großen Wert legt der Verein um Zunftmeister Christian Eisele seit jeher auf die Fasnet im Heimatort Eriskirch.

Den Auftakt der Eigenveranstaltungen markiert der Kinderball mit buntem Programm am Samstag, 25. Januar, in der neuen Sporthalle. Spiel und Spaß für die Jüngsten bis 16.45 Uhr beginnen um 13.45 Uhr. Hallenöffnung ist ab 13.15 Uhr. Der Eintritt für Kinder beträgt 1,50 Euro, für Erwachsene 2,50 Euro.

Nach einer nicht allzu langen Umbaupause heißt es am Abend des 25. Januars für alle 12- bis 17-Jährigen in der neuen Sporthalle „Abfeiern total“ beim beliebten Jugendball unter dem Motto „Party im Irrenhaus“. Für das dreistündige alkoholfreie Event hat sich das Organisationsteam erneut Einiges einfallen lassen, heißt es in einer Vorschau der Narren. Ein DJ sorgt für die passende Tanz- und Stimmungsmusik. Eine Cocktailbar und eine bewachte Garderobe runden das Event ab. Los geht’s um 19 Uhr, gleichzeitig ist Einlass. Der Eintritt beträgt 3,50 Euro.

Der närrische Reigen findet seinen Fortgang am Gumpigen Donnerstag, 20. Februar, mit der aus dem örtlichen Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenkenden Dorffasnet. Dem morgendlichen Besuch in den Kindergärten um 9 Uhr und der Schülerbefreiung in der Irisschule um 10 Uhr folgt gegen 16.30 Uhr der Rathaussturm mit der Absetzung von Bürgermeister Arman Aigner. Als Zeichen der Machtübernahme in der Gemeinde schließt sich am Rathaus um 17.17 Uhr das Narrenbaumstellen an. Bevor es zum Ausklang des Fasnetshochtags zur Party mit Livemusik in die Spanagel-Lagerhalle (alter Obstgroßmarkt) beim Bahnhof geht, ziehen die Streibemahder sowie die Nanes und Nänes zusammen mit dem närrischen Volk in einem kleinen Umzug durch die Straßen von Eriskirch.

Finale der fünften Jahreszeit ist das Narrenbaumfällen am Rathaus am Dienstag, 25. Februar, um 16.45 Uhr.