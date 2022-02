Aschermittwoch für Frauen im Gästehaus St. Theresia

Die St. Elisabeth-Stiftung lädt am 2. März zum Aschermittwoch für Frauen in das Gästehaus St. Theresia nach Eriskirch ein. Unter dem Motto „Gemeinsam durchatmen“ wolle man laut Pressemitteilung bewusst die Fastenzeit beginnen. Wer immer für andere da ist, soll auch hin und wieder Gelegenheit haben, zu sich selbst zu kommen. Einfach mal rauskommen, durchatmen, vielleicht pilgernd unterwegs sein. In diesem Sinne bietet Refugium, das Auszeit-Programm der St. Elisabeth-Stiftung, verschiedene Angebote.

Manchmal baut schon ein besonderer Tag wieder auf. Frauen müssen im Alltag so viel leisten – oft für andere. Sie kümmern sich um Kinder, den Partner, die Eltern und füllen ein Ehrenamt aus. Mit dem „Aschermittwoch der Frauen“ bietet das Gästehaus St. Theresia ihnen die Möglichkeit, innezuhalten und auf sich selbst zu achten. So können sie die Fastenzeit bewusst für sich beginnen, bevor der Alltag sie wieder einholt.

Geteilt werden an diesem Tag Brezeln und Tee, ein biblischer Impuls, Geschichte zum Thema und kreatives Tun. Neben Tanz, Gesang und Gebet bleibt auch Zeit zum Erfahrungsaustausch. Das Zusammensein mündet in einen abschließenden Gottesdienst mit Ascheauflegung.

Die Veranstaltungen in der Kapelle St. Theresia, Eriskirch-Moos am 2. März von 9.30 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr werden begleitet von den Schwestern Bernadette Dunkel SSpS und Dorothee Laufenberg SSpS. Die Teilnahme ist ganztags (15 Euro) oder nur am Nachmittag (7 Euro) möglich. Mitzubringen ist lediglich ein Mittagsvesper. Anmeldungen bitte bis spätestens 25. Februar an sr.bernadette@gaestehaus-sankt-theresia.de. Es gilt für die Veranstaltung die 3G-Regel (geimpft/genesen/getestet).