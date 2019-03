Ars Bucinarum spielt in Pfarrkirche

Das Posaunen-Tuba-Quartett Ars Bucinarum spielt am Samstag, 30. März, in der Pfarrkirche „Zu Unserer Lieben Frau“ in Mariabrunn. Beginn ist um 17 Uhr.

Posaunen und Tuba sind landläufig in der Musik für die lauten Töne zuständig oder um in der Musik dramatische oder auch bisweilen pompöse Elemente darzustellen. Doch die Instrumente können viel mehr, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Diesem Gedanken verpflichtet haben sich die Musiker Fabian Koch, Torsten Steppe und Jörg Scheide (Posaune) sowie Bernhard Klein (Tuba). Sie haben sich zum Quartett Ars Bucinarum zusammengefunden. Alle vier sind als Musiklehrer im Raum Bodensee/Allgäu tätig und spielen in diversen Formationen oder solistisch. Für das Konzert in Mariabrunn hat das Quartett ein Programm ausgesucht, das zupackend und sinnlich zugleich ist.

Los geht es mit einer Fanfare von Corrado Saglietti, einem zeitgenössischen italienischen Komponisten und Hornisten. Gut spiegeln die „Seven Impressions“ von George Cole die lautmalerische Bandbreite der Musik wider, indem der Komponist Alltagsszenen nachdenklich, witzig oder ironisch aufgreift und musikalisch verarbeitet. Neben der Tenorposaune spielt in dem Konzert auch eine Altposaune, die durch ihre höhere Lage und kleinere Bauweise andere Klangfarben möglich macht und welche in Mittelalter und Renaissance dafür verwendet wurde, um die menschliche Stimme in all ihren Facetten darzustellen. Dies soll mit Kompositionen von Michael Praetorius erlebbar werden. Es erklingt außerdem Volksmusik aus Brasilien sowie Musik von George Gershwin und ein Gospel-Medley von Jeffrey Agrell. Der Tubist Bernhard Klein ist auch musikalisch schöpferisch tätig und bringt seine Kompositionen in das Programm des Quartetts ein. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.