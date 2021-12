Bürgermeister arbeitet am klimaneutralen Eriskirch

30.12.2021, 12:00



Arman Aigner wurde 1971 geboren und wuchs in Konstanz auf. Nach der Fachhochschulreife studierte er kurzzeitig Elektronik. Von 1992 bis 1995 absolvierte er eine Lehre zum Goldschmied. 1996 wurde er Polizeibeamter beim Land Baden-Württemberg. Von 1999 bis 2005 war er beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg tätig, von 2001 bis 2004 wurde er an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen zum Diplom-Verwaltungswirt ausgebildet. Nach dem Studium ging er 2005 zur Landespolizeidirektion Tübingen und wechselte 2009 an den Bodensee Bis 2017 war er bei der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen und Leiter des Wasserschutzpolizeipostens Langenargen. Seit 2017 ist er Bürgermeister von Eriskirch. Arman Aigner ist verheiratet und hat drei Kinder.