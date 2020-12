Anne Wendler singt seit 55 Jahren im Kirchenchor Mariabrunn

Der Kirchenchor Mariabrunn hat am vergangenen Sonntagabend seine Adventsandacht in der stimmungsvoll ausgeleuchteten Kirche in Mariabrunn gefeiert. Hilde Beck begrüßte die anwesenden Chormitglieder und die coronabedingt wenigen Gäste und hielt zusammen mit Gisela Fischer die Andacht mit einfühlsamen Texten, schreibt der Kirchenchor Mariabrunn in einer Mitteilung.

Eine kleine Chorbesetzung mit Gertraud Vogel und Ute Brugger (Sopran), Isolde Heilig und Heidi Lachmann (Alt), Wolfgang Lachmann (Tenor), Heinz Unglert (Bass) und Hans Vogel an der Orgel umrahmten die Feier mit Liedern zum Advent. Am Ende der Veranstaltung würdigte Isolde Heilig vom Leitungsteam die Jubilare Anne Wendler für 55-jährige und Heinz Unglert für 25-jährige Chorzugehörigkeit und hielt die jeweilige Laudatio in Gedichtform. Beide erhielten von Steffi Teufel vom Pastoralteam und von Tobias Plümer vom Kirchengemeinderat Urkunden, Blumen und Geschenkkörbe.

Weil der Chor wegen Corona in diesem Jahr keine Cäcilienfeier abhalten kann, bekam jedes Chormitglied zum Dank eine besonders gestaltete Tasse mit Inhalt überreicht.