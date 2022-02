In Eriskirch verloren: 86-Jährige sucht Ehering - wer kann helfen?

„Ich suche wortwörtlich die Nadel im Heuhaufen.“ Tanja P. aus Baindt sucht für ihre 86-jährige Oma Birgit (Namen geändert) den kürzlich verloren gegangenen Ehering. Für die betagte Dame hat das eheliche Symbol einen ganz besonderen Wert. 60 Jahre war sie mit ihrem Schatz Georg verheiratet und feierte noch im vergangenen November die diamantene Hochzeit.

Aber dann erkrankte ihr Mann schwer und verstarb kurz darauf am 30. November. Eigens zum Fest wurden die beiden noch einmal gesegnet. „Es war, als hätte Georg nur noch auf diesen einen Tag gewartet, um diesen gemeinsam mit meiner Oma erleben zu dürfen. Sie hatten so vieles zusammen unternommen, waren unzertrennlich. Eine stabile, glückliche und vorbildliche Ehe“, erinnert sich Enkelin Tanja.

Wahrscheinlich vom Finger gerutscht

Tanja P. ist verzweifelt. Seit dem Tod ihres Opas geht es Oma Birgit nicht sehr gut. „Sie hat sehr viel abgenommen, auch an den Händen. Nach einem Arztbesuch in Friedrichshafen und Erledigungen in Schlatt, Eriskirch und Mariabrunn fiel ihr am Abend plötzlich auf, dass sie ihren ohnehin schon locker sitzenden Ehering verloren hatte.

Sogar das Landratsamt hat den Aufruf geteilt.

„Er muss ihr bei der kalten Witterung vom Finger gerutscht sein“, vermutet Tanja. Überall, im Auto, in der Wohnung aber auch in den Läden und Stationen, wo sie sich zuvor aufgehalten hatte, habe man nach dem Ring in Rotgold gesucht. Ohne Erfolg.

Das eheliche Symbol indes sei leicht zu identifizieren: „Auf der Innenseite ist die Inschrift: „25.11.1961 – Georg – Treue um Treue“ eingraviert. Er ist in Form und Aussehen eher schlicht gehalten, ohne Steine oder Verzierungen“, beschreibt die Enkelin den verloren gegangenen, inzwischen matt aussehenden Ring.

Die Bitte an jede und jeden: Hinweise

Verschiedene Aufrufe habe sie inzwischen auf unterschiedlichen sozialen Medienkanälen gestartet, bislang aber ohne Erfolg. Obwohl Freunde und Bekannte unter anderem auf Facebook den verzweifelten Hilfe- und Suchruf zigmal geteilt hätten.

„Vielleicht hat ja doch jemand den Ring gefunden, gibt diesem beim Fundamt ab oder meldet sich bei mir. Er bedeutet meiner Oma sehr viel. Ich bleibe optimistisch, denn wer nicht sucht, der wird nicht finden. Bitte helfen Sie mit“, appelliert die 33-jährige Baindterin an die Leserinnen und Leser von Schwäbische.de.