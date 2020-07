70 Proben und Auftritte im Jahr 2019

Die Generalversammlung der Musikkapelle Eriskirch hat in der Sporthalle in Eriskirch stattgefunden. Dabei konnte Kassiererin Jenny Franz bei ihrem Kassenbericht ein wirtschaftlich gutes Jahr 2019 für die Musikkapelle vermelden.

Wie die Musikkapelle in einer Pressemitteilung schreibt, begrüßte zunächst der Vorsitzende Heiko Wösle die anwesenden Musiker sowie Ehrenmitglied Josef Kiebler. Es folgte eine Gedenkminute für den verstorbenen Musikkapellenfreund und Gönner Karl-Heinz Kiefer sowie für den verstorbenen Ehrenmusiker Hans Paul.

Der Kassenprüfer Michael Bucher bescheinigte der Kassiererin eine einwandfreie Kassenführung und empfahl ihre Entlastung.

Dann verlas Carina Schraff die Chronik des vergangenen Jahres. Humorvoll ließ sie die verschiedenen Auftritte und Aktivitäten des Vereins Revue passieren.

Dominik Bentele gab im Anschluss den Bericht im Namen der Vorstände ab. Die Musikkapelle musste sich 2019 von ihrem liebgewonnenen Dirigenten Fabian Koch verabschieden, konnte jedoch mit Markus Sauter einen tollen Ersatz für das für das Neujahrskonzert 2020 finden. Im selben Jahr konnten eine neue Dirigentin, Maria Sturm, gefunden werden, die die Musiker Ende August jedoch wieder verlassen wird. Die Musikkapelle hatte im vergangenen Jahr insgesamt 70 Proben und Auftritte zu absolvieren.

Für außerordentlich hohe Teilnahme an den Proben und Auftritten wurden geehrt (ausgenommen Vorstandsmitglieder): Josef Kiebler, Marcel Bösch, Selina Obinger, Andreas Schlachter und Carina Schraff.

Darauf folgte der Bericht von Marei Wendler, diee als Jugendleiterin Einblicke in die aktuellen Zahlen der Musikschüler gab. Im Jahr 2019 wurden insgesamt drei Aktionen für die Nachwuchsmusiker organisiert, die sehr gut ankamen. Im Anschluss übernahm Arman Aigner das Wort und führte die Entlastung der Vorstandschaft, die einstimmig erfolgtesowie die Neuwahlen durch.

Wiedergewählt wurde der Vorstand Melanie Spenninger, Michael Bucher und Michael Schick als Kassenprüfer, sowie Alina Weber als Schriftführerin. Von Kassiererin Jenny Franz musste sich die Kapelle nach sieben Jahren Zusammenarbeit und 17 Jahren aktiver Tätigkeit in der Musikkapelle, verabschieden. Ein großes Dankeschön ging an Jenny Franz „für die Unterstützung und tolle Zeit“, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. An ihre Stelle wird von nun an Andreas Schlachter als neuer Kassierer treten.

Außerdem vervollständigen Dominik Bentele und Heiko Wösle als Vorstände, Marei Wendler als Jugendleiterin sowie Janna Wendler, Melanie Bauer und Hannes Walzer als Beisitzer die Vorstandschaft.

Anschließend bedankte sich Dominik Bentele bei den Musikern, die sich das ganze Jahr, auch außerhalb der Vorstandschaft für den Verein einsetzen: Arman Aigner für die Durchführung der Wahlen und Entlastung der Vorstandschaft, Carina Schraff für die Jahreschronik, Sylvia Göttle für die Arbeit als Uniformwart, Selina Obinger und Isabel Walzer für die Medienarbeit, den Notenwarten Simone Walzer, Janna und Marei Wendler, Rebekka Fürst und Melanie Bauer, Felix Schraff für die Getränkeversorgung, Mirko Fischer für die Pflege der Homepage, Melanie Spenninger für die Arbeit als Vizedirigentin und Gisela Walzer für die Pflege der Anwesenheitsliste.

Außerdem bedankte er sich bei allen Sponsoren und Fördermitgliedern der Musikkapelle Eriskirch.