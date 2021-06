58-Jähriger kommt in Fachklinik

Am Samstag, um 16.10 Uhr hat ein 58-jähriger Mann ein Geschäft in der Seestraße betreten. Da er den vorgeschriebenen Mund-Nase-Schutz nicht trug, wurde er von dem Verkaufspersonal darauf angesprochen. Er zeigte sich uneinsichtig, drohte dem Personal und verließ das Geschäft. Die verständigte Polizei konnte den Mann kontrollieren. Da er sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, musste er in eine Fachklinik eingeliefert werden. Nichts desto trotz wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.