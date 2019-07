40-Jähriger schlägt zwei Einbrecher in die Flucht

Zwei unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag gegen 3.45 Uhr in eine Garage im Liobaweg eingebrochen. Der 40-jährige Eigentümer war aufmerksam geworden, nachdem sich das mittels Bewegungsmeldern gesteuerte Licht an der Garage eingeschaltet hatte. Vom Fenster aus konnte er zwei Personen beobachten, die sich verdächtig an der Garage bewegten. Der Geschädigte rannte daraufhin ins Freie und schrie die beiden Männer an. Diese flüchteten darauf, dem 40-Jährigen gelang es, eine Person kurzzeitig festzuhalten und dieser einen Handschuh zu entreißen. Beide Tatverdächtigen entkamen aber unerkannt, auch eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief bislang erfolglos. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen ein nicht mehr fahrbereites, älteres Rennrad sowie zwei Gasflaschen (fünf und elf Kilogramm). Die Tatverdächtigen sind 20 bis 25 Jahre alt, 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß. Sie waren dunkel mit Kapuzenpullis und Mützen bekleidet und führten jeweils einen Rucksack mit.