34.000 Zugvögel im Eriskircher Ried

Rund 6000 Tauch,- Reiher-und Tafelenten, Silber- und Graureiher, Gänsesänger, aber auch vereinzelt Stare und Singschwäne haben laut einer aktuellen Beobachtung im Eriskircher Ried ihr Winterquartier aufgeschlagen. „Im Oktober und November konnten wir etwa 34000 dieser Vögel zählen“, sagt Gerhard Kersting, Geschäftsführer im Naturschutzzentrum Eriskirch (NAZ), im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung.

Als ein Paradies für zahlreiche Vogelarten gilt das Eriskircher Ried, das mit seinen 552 Hektar als größtes Naturschutzgebiet am nördlichen Ufer des Bodensees gilt. „Jedes Jahr überwintern im Bereich des geschützten Refugiums zigtausende Vögel. Die Flachwasserzonen der Naturschutzgebiete am Bodensee sind als Ruhezonen und Nahrungsgebiet für die Wintergäste von größter Bedeutung“, erläutert Gerhard Kersting. Seit Oktober seien die Gäste aus Nord- und Osteuropa am See, um dem harten Winter in ihrer Heimat zu entkommen. Auffallend für den Experten ist die aktuell ungewöhnlich niedrige Anzahl von Singschwänen. Laut einer Wasservogelzählung der ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Bodensee am 14. Januar hätten sich laut Kersting lediglich 250 Tiere, fast ausschließlich im Rheindelta sowie am Untersee, aufgehalten. In Eriskirch seien nur sehr wenige Exemplare anzutreffen. Gründe hierfür sieht der Experte in den milden Temperaturen an der Ostseeküste sowie am hohen Wasserstand des Bodensees, der die Nahrungsaufnahme der Singschwäne auf dem Grund erschwere.

30 000 Tafel- und Reiherenten

Gründe, warum sich so viele Wasservögel die weite Reise an den Bodensee dennoch antun, sieht der ausgewiesene Experte unter anderem in der Beschaffenheit des Schutzgebietes: „Der Bodensee ist im Winter in der Regel eisfrei und bietet bei entsprechend niedrigem Wasserstand eine weitreichende Flachzone, was für die Nahrungsaufnahme optimal ist. Zudem sind die Ruheflächen in den Uferbereichen geradezu ideal, da die Vögel hier nicht gestört oder gar gejagt werden“, berichtet Gerhard Kersting. So habe man im Herbst bis vor Weihnachten alleine 30 000 Tafel- und Reihernten zählen können.

Doch das Paradies am See ist in Gefahr. Gründe hierfür sieht der NAZ-Geschäftsführer vor allem in der Ausweitung der Wassersportsaison hinein in die Wintermonate. „Kitesurfer und immer mehr Boote, aber auch Kajakfahrer stören die Tiere, indem sie die Sperrflächen ignorieren. Für die Tiere ist es enorm wichtig, dass diese Schutzzonen respektiert werden.“

Im Laufe des März und Aprils fliegt der Großteil der Wintergäste unter den Wasservögeln übrigens wieder zurück in die Brutgebiete, vornehmlich in die weiten Moor- und Seenlandschaften in Nord- und Osteuropa, aber auch ins Baltikum bis hin nach Sibirien. Bis dahin könne man laut NAZ die Vögel im Eriskircher Ried am besten von der neuen Beobachtungsplattform aus am „Alten Strandbad“ beobachten.

Das Naturschutzzentrum Eriskirch bietet am Sonntag, 4. Februar, eine etwa anderthalbstündige Exkursion unter Leitung des Ornithologen Jeremy Barker an. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz Rotachmündung gegenüber der Jugendherberge Friedrichshafen.