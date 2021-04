30-Jähriger Radler entgeht Polizeikontrolle nicht

Weit mehr als 2,5 Promille hat ein 30-jähriger Fahrradfahrer intus gehabt, der Polizeibeamten am Sonntag kurz nach 22 Uhr im Ortsgebiet von Eriskirch aufgefallen ist. Der Mann fuhr in Schlangenlinien auf die Polizisten zu, die eine Kontrollstellte eingerichtet hatten und Verkehrskontrollen durchführten. Kurz vor den Beamten stieg der 30-Jährige ab, um sein Fahrrad an diesen vorbeizuschieben. Sein Plan ging jedoch nicht auf. Die Streife veranlasste eine Blutprobe in einer Klinik, untersagte dem Mann die Weiterfahrt und zeigte ihn wegen Trunkenheits im Verkehr an.