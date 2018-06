Nachwuchs trotzt der Kälte

Die Aussichten schienen trübe für den Start in die Leichtathletiksaison im Hegau-Stadion in Engen. Nicht nur das Wetter hatte pünktlich für das Wochenende einen Temperatursturz und viel Regen geplant, sondern auch der Terminplan des Bezirks Hegau-Bodensee hielt so manchen Sportler davon ab, an der Bahneröffnung, einer traditionellen Veranstaltung zu Beginn einer Saison, teilzunehmen. Aber genauso, wie das Wetter doch ein Einsehen mit den Sportlern hatte und es doch relativ trocken war, so zeigten die angetretenen Athleten ansprechende Leistungen.

Am ersten Tag der Bahneröffnung testeten die Athleten der U16 und älter ihre Form. Hierbei gelang es der Startgemeinschaft Iznang-Singen gleich zu Beginn mit der Staffel U20 über 4-x-100-Meter in 43,27 Sekunden die Qualifikationsnorm für die deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock zu unterbieten. Maximilian Merz, Maximilian Waesse, Nils Petereit und Florian Skowronek brachten das Staffelholz zur Freude ihrer Trainer erfolgreich ins Ziel. Maximilian Merz (TuS Iznang) bewies außerdem seine aufsteigende Form im Weitsprung mit 6,60 Metern und in 11,43 Sekunden über 100 Meter. In beiden Disziplinen erzielte er Bestleistung. Auch Maximilian Waesses Leistungskurve zeigt in 11,57 Sekunden über 100 Meter nach oben. Er wurde Zweiter vor Mateo Moßbrugger (TV Engen, 11,61s, Bestzeit). Nils Petereit bewies seinen Ehrgeiz und sein Können über 400 Meter und setzte in 51,90 Sekunden ebenfalls eine neue persönliche Bestmarke. Maximilian Hirschfeld beherrschte in den Wurfdisziplinen die Szene. Mit Bestleistung im Kugelstoßen (10,80 Meter) und im Diskus (29,15 Meter) gewann er sicher. Bei den Männern konnten die Brüder Hock überzeugen. Jochen Hock siegte über 400 Meter in 51,58 Sekunden und Bruder Tobias im Weitsprung mit 6,44 Meter vor Andreas Scheible (alle TV Engen) mit 6,40 Metern. Andre Schneider (TG Stockach) gewann das Kugelstoßen mit 10,99 Metern. Senior Thomas Straub (StTV Singen) stand der Jugend mit 6,35 Metern im Weitsprung kaum nach und war mit seiner Leistung sehr zufrieden. In der Jugend U16 machte Kai Anderlik (TV Rielasingen) auf sich aufmerksam. Mit Bestleistungen im 800-Meter-Lauf (2:23,61Minuten) und über 80 Meter Hürden (12,05 Sekunden) gewann er seine Wettbewerbe; im Weitsprung (5,62 Meter) belegte er Platz zwei. In der U18 dominierte Florian Skovronek (StTV Singen) die Sprintszene mit seiner neuen Bestzeit von 11,83 Sekunden. Niklas Best gewann die 800 Meter in guten 2:21,78 Minuten.

Bei den Mädchen der M14 zeigten Thalia Filleböck und Julia von Kampen (beide TV Konstanz) ihre Fähigkeiten über 800 Meter. Thalia siegte in 2:29,91 Minuten vor ihrer Trainingspartnerin Julia (2:31,78 Minuten). Katja Schwab (TG Stockach) gewann den 80-Meter-Hürdenlauf in sehr guten 12,31 Sekunden. Im Hochsprung konnte Caroline Jahn (StTV Singen) mit 1,50 Metern ihre Sprungkraft demonstrieren. Sarah Schillinger (TV Konstanz) konnte sich im Kugelstoßen (8,89 Meter) und im Diskuswurf (21,86 Meter) als Siegerin durchsetzen und wurde Zweite über 100 Meter in 13,49 Sekunden. Die ein Jahr ältere Chiara Sieck (PTSV Konstanz) sprintete in 13,28 Sekunden als Schnellste des Bezirks über 100 Meter; sie siegte im Weitsprung mit neuer Bestleistung von 5,10 Meter, vor Theresa Heuel (TuS Gottmadingen, 4,83) und wurde Zweite über 80 Meter Hürden (12,88 Sekunden) hinter Luzia Herzig (TV Engen), die in 12,48 Sekunden ebenfalls neue persönliche Bestleisung lief. In der Altersklasse U18 dominierte Felicitas Fallert (TV Engen) im Sprint- und Sprungbereich die Szene. Sie gewann über 100 Meter (12,91s), über 100 Meter Hürden in 14,75 Sekunden (neue Bestzeit), im Hochsprung mit 1,60 Metern vor ihrer Vereinskameradin Ann-Christin Fink (1,55 Meter) und im Weitsprung mit 5,48 Meter. Giannina Bartholz vom Tus Iznang sicherte sich im Kugelstoßen (10,56 Meter) und Diskuswurf (26,21 Meter) Siege. In der U20 gewann Saskia Willuweit (TV Engen) im Weitsprung mit 4,73 Metern. In der Staffel der U16-Mädchenc gewannen Thalia Filleböck, Julia von Kampen, Maren Pautzke und Sarah Schillinger in 52,22 Sekunden den 4-x-100-m-Staffellauf.