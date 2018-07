Zeltlager Schwende: Es sind noch Plätze frei

Nur 15 Kilometer nördlich von Friedrichshafen liegt das Deggenhausertal. Fernab vom Alltag können Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 18 Jahren zwei Wochen lang Natur erleben - unter freiem Himmel versteht sich. Regie führen die Teilnehmenden selbst. Im Lagerparlament bestimmen sie, was gemeinsam gemacht werden soll. Zum Beispiel: Ein Openair-Kino veranstalten, Seilbrücken oder Floße bauen, Pizza backen im selbstgebauten Lehmofen, Party machen oder Nachtwandern. „Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“, so die Freizeitleiter und verantwortlichen Organisatoren in der Andkündigung.

Noch sind einige wenige, der rund 40 Plätze zu vergeben. Träger des Zeltlagers ist der Bund der Katholischen Jugend (BDKJ). Den Teilnehmern stehen gut geschulte, ehrenamtliche Mitarbeiter mit langjähriger Outdoor-erfahrung zur Seite. Anmeldungen ab sofort über BDKJ - Zeltlager Seemoos in Friedrichshafen.

Wer dabei sein will, kann sich online unter www.bdkj-ferienwelt.de anmelden oder telefonisch unter 07541/381521. Die Termine sind vom 30. Juli bis 11. August (acht bis elf Jahre), vom 13. bis 18. August für 15- bis 18-Jährige sowie 20. bis 27. August für Sieben- bis Zehnjährige. Elf- bis 14-Jährige können sich vom 29. August bis 9. September austoben.