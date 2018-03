Wortakrobaten treten zu Drei-Länder-Spielen an

Der Schulförderverein der Grundschule Deggenhausertal organisiert am Freitag, 2. März, den fünften Poetry Slam im Deggenhausertal. Unter dem Motto Drei-Länder-Spiele werden beim modernen Dichterwettstreit drei Slamer aus drei Ländern im Feuerwehrgerätehaus in Wittenhofen auftreten: Adina Wilcke aus Wien, Remo Rickenbacher aus Bern und Marvin Suckut aus Konstanz. Wolfgang Heyer aus Ravensburg, der sich als Poetry Slamer in der Region einen Namen gemacht hat, moderiert den Abend. Er hat die Gäste eingeladen.

„Wir suchen an diesem Abend den besten Slamer aus Österreich, der Schweiz und Deutschland“, sagt er. „Der Gewinner wird sicher groß gefeiert.“ Geplant sind voraussichtlich vier Runden, in denen die Poeten jeweils einen Text vortragen. Für jede Runde gibt es Punkte und wer am Ende die meisten Punkte erreicht, gewinnt den Wettstreit. Wer eine Runde gewinnt, entscheidet das Publikum.

Für die Slamer gibt es nur wenige Vorgaben. Hauptsache ist, dass sie ihre eigenen Texte mitbringen. Was sie vortragen, ist aber allein ihre Sache. „Sie sind völlig frei, was Thema oder Perfomance anbelangt“, sagt Moderator Wolfgang Heyer. „Das macht solch einen Abend sehr kurzweilig.“ Bei Poetry Slams gibt es oft viel zu lachen. „Humoristische Elemente gehören dazu, aber eben auch ernste Gedanken und Impulse“, sagt er. Schließlich macht es die Mischung aus.

Funken springen schnell über

Während die drei Poetry Slamer zum ersten Mal in Wittenhofen auftreten werden, ist Moderator Wolfgang Heyer von Anfang an dabei. Er schätzt die Atmosphäre im Obergeschoss des Feuerwehrgerätehauses und die Hingabe, mit der der Schulförderverein die Veranstaltung organisiert. „Da ist so viel Liebe mit dabei. Es ist ein Gefühl von nach Hause kommen“, sagt er. Das wirke sich auch auf die gute Stimmung im Raum aus. „Man merkt, dass ein Feuer im Raum ist und die Funken greifen schnell über“, sagt er und freut sich, dass sich der Poetry Slam als jährliche Veranstaltung im Deggenhausertal etabliert hat.

Normalerweise nehmen an einem Poetry Slam zwischen fünf und zwölf Dichter teil. Mit den drei Teilnehmern haben sich die Organisatoren diesmal für eine kleinere Runde entschieden. „Das macht dann sicherlich auch den Charme des Drei-Länder-Spiels aus“, sagt Wolfgang Heyer. Denn in dieser Variante treten die einzelnen Akteure an diesem Abend häufiger auf.

„Es sind ziemlich hochkarätige Slamer, die Wolfgang Heyer eingeladen hat“, sagt Susanne Müller, die Vorsitzende des Schulfördervereins der Grundschule Deggenhausertal. Es werde sicherlich ein spannender Abend. Der Verein hatte den ersten Poetry Slam 2014 anlässlich seines zehnjährigen Bestehens organisiert, um eine besondere kulturelle Veranstaltung im Deggenhausertal anzubieten.

Die Aktion des Schulfördervereins kommt gut an. Bisher waren alle Poetry Slams in Wittenhofen ausverkauft. Ziemlich wahrscheinlich wird es auch diesmal so sein: „Es gibt nur noch 30 Karten“, sagt Susanne Müller. „So wie es aussieht, haben wir im Tal ein kulturelles Ereignis geschaffen, das von vielen Menschen gut angenommen wird“, sagt sie. „Wir können es uns vorstellen, weiterzumachen.“