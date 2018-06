Die Wasserhochbehälter Moorhof und Gehrenberg werden im nächsten Jahr saniert. Einstimmig beauftragte der Gemeinderat am Dienstag die Verwaltung, die dazu notwendigen Arbeiten auszuschreiben. Nach fast 25 Jahren muss die Beschichtung in den Wasserbecken dringend erneuert werden.

Die beiden Hochbehälter wurden vor rund 25 Jahren gebaut und versorgen die Teilorte Wittenhofen, Untersiggingen, Mennwangen, Roggenbeuren und Urnau mit Trinkwasser. In den vergangenen Jahren hat sich die mineralische Beschichtung an den Wänden und am Boden durch den Abrieb des ständig ändernden Wasserspiegels abgelöst. Zur Sicherung der Bausubstanz und um einer möglichen Verkeimung vorzubeugen, müsse die Beschichtung möglichst rasch erneuert werden, erklärte Udo Lemke vom Ingenieur-Büro Reckmann. Im Hochbehälter Moorhof müssen rund 545 Quadratmeter Boden- und Wandflächen neu beschichtet werden, er rechnet dabei mit Kosten von etwa 107000 Euro. Beim Hochbehälter Gehrenberg müssen nicht nur die Wände- und Bodenflächen saniert werden, hier kommt noch die Deckenfläche hinzu, damit sind es hier fast 600 Quadratmeter Fläche, die Kostenschätzung beläuft sich auf 118000 Euro. Hierin ist auch der Austausch einiger Technikteile enthalten.

Durch die Arbeiten werde die Wasserversorgung der Teilorte nicht gefährdet, erklärte Lemke. Da es in jedem Hochbehälter zwei Wasserbecken gebe, werde jeweils in einem gearbeitet, während das andere die Versorgung sicherstelle. Auf entsprechende Fragen von Gemeinderäten erklärte Lemke, dass die Becken wie bisher eine mineralische Beschichtung, allerdings jetzt in einer Stärke von 15 Millimeter, erhalten. Alternative Beschichtung wie PE oder Edelstahl seien deutlich teurer und die Haltbarkeit ähnlich lang. Die Arbeitszeit je Hochbehälter werde etwa vier Monate betragen. Es seien mehrere Arbeitsgänge notwendig, erst müsse die vorhandene Restbeschichtung gründlich entfernt werden, danach erfolge die Haftgrundprüfung und danach werde die Beschichtung aufgebracht, die dann mindestens einen Monat aushärten müsse. Die Arbeiten werden beschränkt ausgeschrieben, da es im Südwesten nur wenige zertifizierte Fachfirmen für diese Arbeiten gibt. (bw)