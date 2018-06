Vor genau einem Jahr hat sich die BUND-Ortsgruppe Deggenhausertal nach Jahren des Stillstandes reaktiviert. Untätig sind die Mitglieder in den vergangenen zwölf Monaten nicht gewesen. Denn es gibt noch vieles, das im Tal der Liebe schützenswert ist, wie der Vorsitzende Rolf Servos sagt.

21 Jahre lang war Rolf Servos Vorsitzender des Tierschutzvereins Friedrichshafen, ist Mitglied bei Greenpeace und zahlreichen anderen Naturschutzorganisationen. Er kennt sich aus in der Thematik. Vor einem Jahr nun hat er den Vorsitz der BUND-Gruppe in Deggenhausertal übernommen. Und ist nicht untätig gewesen. Acht Monatstreffen hat es gegeben. Darüber hinaus haben die BUND-Mitglieder einen Info-Stand bei der „Gläsernen Produktion“ auf dem Hof der Mosterei Kopp organisiert, bei dem sie Interessenten über ihre Ziele und ihre Aufgaben und Aktionen wie die Hochbaumstammaktion informiert haben. Auch der Grünen-MdL Martin Hahn sei lange bei ihnen gestanden.

Ein Höhepunkt im vergangenen Jahr war für die BUND-Gruppe die Schmetterlings-Wanderausstellung, die sie ins Tal der Liebe holen konnten. Zwölf Tage lang haben die Mitglieder die Exponate mit einem Wert von rund 30000 Euro im Feuerwehrgerätehaus betreut und die Fragen der Besucher beantwortet. „Das war eine sehr schöne Sache.“ Zwar sei man nicht „überrannt“ worden, aber immerhin seien 250 Besucher gekommen, davon rund 70 Schüler. Erfreulich sei vor allem die Verweildauer gewesen. Die meisten Besucher seien zwischen 20 und 40 Minuten geblieben. und „haben nach dem Rundgang mit uns diskutiert“. Zudem gab es eine Orchideenwanderung für die Mitglieder. „Was man kennt, kann man besser schützen.“

39 Mitglieder hat die BUND-Gruppe inzwischen. Zwei Mitglieder kamen im vergangenen Jahr neu dazu. Daneben gibt es elf Förderer, die den Verein finanziell unterstützen. „Es ist nicht so einfach, Leute dazu zu bewegen, ins Gebüsch zu krabbeln“, kommentiert Servos die Schwierigkeit bei der Suche nach neuen Mitglieder. Ganz schlecht vertreten sei die Altersgruppe zwischen 25 und 50 Jahren.

Angedacht war im vergangenen Jahr nach zwei Treffen mit Bürgermeister Knut Simon auch, einen naturbelassenen Tümpel auf Gemeindegebiet anzulegen, wo sich Vögel, Insekten und Amphibien in aller Ruhe entfalten können. „Der Bürgermeister war sehr aufgeschlossen, dann haben wir aber festgestellt, dass es sich bei dem Grundstück um Natura 2000 Gebiet handelt, und da greift man besser nicht ein.“

Weiter will sich der BUND dafür stark machen, eine alte Eiche im angedachten Baugebiet in Wittenhofen zu schützen, damit sie im Falle einer Bebauung erhalten bleibt. Ein anderes Thema ist zudem der Wunsch des BUND im Gemeindewald ein Stück aus der Bewirtschaftung herauszunehmen, „um dort die Natur Natur sein zu lassen“, wie Servos erklärt. Das müsse ja auch nicht in dem Teil sein, der für die Bewirtschaftung besonders wertvoll sei. Fünf bis zehn Prozent des Gemeindewaldes sollte diese Fläche groß sein, ginge es nach den Vorstellung des BUND. Dort könnte der Fichtenbestand gezielt reduziert und die frei werdenden Flächen beispielsweise mit Buchen, Weißtannen oder selteneren Waldbäumen wie Elsbeere ökologisch aufgewertet werden. Dadurch würden sich auch wieder vermehrt Schmetterlinge und Käfer ansiedeln. „Wenn die kleinen Tiere da sind, kommen auch die größeren.“

Besonders am Herzen liegt Rolf Servos der Bestand der Wasseramsel. Es sei eine Rarität im Deggenhausertal, dass es hier noch besonders viele Paare gebe. Das liege nicht zuletzt daran, weil der BUND seit nunmehr rund zehn Jahren spezielle Brutkästen unter Brücken anbringt, wo diese Tiere nisten. „Das ist immer ein bisschen wie ein kleines Abenteuer.“ Es sei zwar nicht immer ein leichtes Unterfangen, aber 20 bis 25 Paare seien die Mühen wert.

Die Treffen der BUND-Ortsgruppe finden in der Regel einmal im Monat, zumeist an einem Dienstag, statt. Zeit und Ort werden immer frühzeitig bekannt gegeben. Die Treffen sind nicht nur für Mitglieder, sondern auch für alle Interessierten offen. Die Jahreshauptversammlung des BUND finde am Dienstag, 24. Februar, ab 20 Uhr im „Sternen“ in Obersiggingen statt.