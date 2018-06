Es gibt immer wieder Ärger mit Autofahrern, die trotz Sperrung durch die Baustelle im Ortskern von Urnau fahren. Das berichtete Bürgermeister Knut Simon im Gemeinderat am Dienstag, sogar der Einsatz der Polizei habe daran kaum was geändert. Selbst Lastwagen hätten sich durch die Baustelle gedrückt, fügte Gemeinderat Ernst Mecking (CDU) hinzu. Teilweise mussten die Bauarbeiter ihre Tätigkeit unterbrechen. Durch die Baumaßnahme werde die Situation in der Ortsdurchfahrt deutlich verbessert, gleiches gelte auch für die Sicherheit der Fußgänger und die Verkehrsführung, erklärte der Bürgermeister.

Nahezu fertig sei die Brücke in Mennwangen, die Abnahme erfolge in dieser Woche, kündigte Simon an.

Der von Bürgern geforderte Zebrastreifen in Wittenhofen, auf Höhe der Kapelle, sei von der Verkehrsbehörde abgelehnt worden, bedauerte der Bürgermeister. Da laut Behörde das Verkehrsaufkommen nicht ausreiche. (bw)