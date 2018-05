Für zwei Wochen wird diesen Sommer im Deggenhausertal ein kleiner Staat ausgerufen. Das Zeltlager Schwende, das immer auf einer Waldlichtung bei Fuchstobel errichtet wird, soll in der Freizeit vom 26. August bis zum 6. September zum ersten Mal ein demokratisches System bekommen – mit Parlament, Präsident, Außengrenzen und allem anderen, was sonst noch dazu gehört. Die Betreuer wollen dieses Jahr mit den 13 bis 16 Jahre alten Teilnehmern einen Staat simulieren.

Das politische und wirtschaftliche System im Zeltlager sollen die Jugendlichen selbst gestalten. Es werden ein Parlament und ein Präsident gewählt, Minister ernannt, eine Währung entwickelt, Steuern erhoben, Geschäfte gemacht und Kulturveranstaltungen organisiert. „Die Teilnehmer sollen als mündige Bürger selbst entscheiden, was sie mit ihrem Leben im Zeltlager machen“, sagt Paul Beck aus Wilhelmsdorf-Zußdorf, der das achtköpfige Betreuerteam leitet.

Das Konzept, das die Betreuer ausgearbeitet haben, sei so ausgelegt, dass es für eineinhalb Wochen auf dem Zeltplatz funktioniere. Bereits im Vorfeld haben die Betreuer einen Entwurf für eine Verfassung vorbereitet. „Die Details wollen wir aber gemeinsam mit den Jugendlichen bestimmen“, sagt er. Beispielsweise solle der Wirtschaftsminister festlegen, wie das Steuersystem konkret ausgestaltet wird. Denkbar seien auch gemeinsame Aktivitäten mit dem Zeltlager Benistobel – sozusagen um außenpolitische Beziehungen zu pflegen.

Hinter diesem Konzept steckt die Idee, den Jugendlichen näherzubringen, wie Gewaltenteilung funktioniert oder welche Faktoren die Wirtschaft beeinflussen. „Wir finden es sinnvoll, wenn Jugendliche für Politik begeistert werden“, sagt Paul Beck. „Wir sollten nicht nur die Erwartungshaltung haben, dass sie sich dafür interessieren, sondern wir sollten auch aktiv etwas dafür tun. Das passt perfekt in die heutige Zeit, in der Extremismus erstarkt.“ Das Modell biete sich dafür an, das Erwachsensein auszuprobieren und Verantwortungsgefühl zu entwickeln. „Trotzdem ist ein Zeltlager aber auch ein geschützter Rahmen, in dem man sich entfalten kann“, sagt der 22-Jährige, der in München Pädagogik und Soziologie studiert. Er selbst hat das Zeltlager Schwende als Teilnehmer kennengelernt und war dann so begeistert war, dass es für ihn naheliegend war, sich als Betreuer zu engagieren.

Tiere gehören mit dazu

Bei aller Ernsthaftigkeit sollen in dem kleinen Modellstaat aber auch das typische Zeltlager-Lebensgefühl und der Spaß nicht zu kurz kommen. Typisch für Schwende sind zum Beispiel die Tiere, um die sich die Kinder und Jugendlichen selbstständig kümmern. Ob Schweine, Ziegen, Schafe, Hasen oder Meerschweinchen: die Tiere bekommt das Zeltlager leihweise von Bauern aus der Umgebung. „Reizvoll ist auch die idyllische Lage“, sagt Paul Beck. Es werde viel im Wald und am Bach gespielt. Gekocht wird übrigens selbst: in der Küche sind vier ehrenamtliche Arbeitskräfte beschäftigt.

In den Sommerferien gibt es in Schwende drei Zeltlager-Freizeiten: eine für Kinder im Alter von acht bis zwölf, eine für Zehn- bis 13-Jährige und eine für Jugendliche von 13 bis 16. Träger aller drei Freizeiten ist der Bund der deutschen katholischen Jugend (BDKJ) der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Die Teilnehmer reisen in der Regel aus ganz Baden-Württemberg an. Betreuer, Köche und Fahrer arbeiten ehrenamtlich.