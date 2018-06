Der Wintereinbruch hat am Montag und Dienstag zwei Stromausfälle in meheren Teilen des s verursacht. Die EnBW hat die Schäden behoben.

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es kurz vor Mitternacht zu einer Unterbrechung der Stromversorgung in Roggenbeuren, Homberg und Illwangen. Die Ursache für diesen Stromausfall war ein gebrochener Holzmast in Homberg. Nachdem die Störungsstelle durch die Mitarbeiter der EnBW geortet und die betreffende Leitung aus dem Netz herausgeschaltet worden war, wurde die Stromversorgung wieder aufgebaut. Gegen halb drei Uhr morgens waren die Einwohner in den Gemeinden wieder mit Strom versorgt. Der gebrochene Holzmast soll heute ersetzt werden.

Am Dienstagvormittag folgte ein weiterer Stromausfall. Aufgrund eines durch die Schneelast gerissenen Leiterseiles einer Leitung wurde die Stromversorgung in Teilen der Gemeinden und Ortsteilen Ilmensee, Illwangen, Ruschweiler, Höhreute, Deggenhausen, Homberg, Wintersulgen und Beuren unterbrochen. Auch hier konnte die Versorgung wieder aufgebaut werden. Nach einer halebn Stunde waren ein Großteil der Einwohner in den Gemeinden wieder an das Stromnetz angeschlossen. Vier Umspannstationen wurden nach der Reparatur der zerstörten Betriebsmittel gegen halb vier Uhr nachmittags wieder zugeschaltet und die Stromversorgung für die Einwohner ebenfalls wieder sichergestellt. (sz)