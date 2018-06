Das Sägewerk Knisel in Wittenhofen wird in nicht allzu ferner Zukunft seinen Betrieb einstellen. Stattdessen sollen auf dem Gelände Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Geschosswohnungen entstehen. Die Erschließung soll über eine neue Zufahrt über die Deggenhauser Aach erfolgen. Doch die genau ist der Knackpunkt.

Grundsätzlich begrüßt haben sowohl Verwaltung als auch Gemeinderäte das Vorhaben ihre Gremiumskollegen, Hermann Knisel. Schließlich werde durch die sogenannte „Neue Mitte II Wittenhofen“ eine Industriebrache verhindert und eine Innenentwicklung geschaffen.

Projektleiter Markus Knisel stellte vor, wie die Bebauung in etwa angedacht ist. Im vorderen Bereich, also zur Badener Straße, soll der Geschosswohnungsbau realisiert werden, der gleichzeitig auch als Lärmschutz für die dahinter angedachten Ein -und Zweifamilienhäuser dienen soll. In diesem hinteren Bereich sei die Bebauung lockerer, sodass sie in Richtung der freien Landschaft auslaufe. Angedacht ist eine Dreigeschossigkeit, da eine Viergeschossigkeit vonseiten des Markdorfer Bauamts bereits verneint wurde.

Auch Geschosswohnungsbau

Über die Art der Gebäude ließ sich noch nicht allzu viel sagen, schließlich handelte es sich am Dienstag zunächst um eine Bauvoranfrage. „In Wittenhofen findet man eigentlich alles, aber es stört auch nicht“, sagte Knisel scherzhaft mit Blick auf die Schule, den „Adler“ oder das Rathaus. Erschlossen werden kann das neue Wohngebiet entweder über den Schulweg, an Rathaus, Feuerwehr und Pflegeheim vorbei, oder über eine Brücke über die Aach von der Badener Straße. Projektleiter Knisel favorisierte die Erschließung über die Brücke, da sonst der Knotenpunkt am neuen Gebäude der Bäckerei Baader überlastet sei. Bei der Brücke gebe es ebenfalls zwei Varianten. Einmal, die bereits bestehende zu erweitern oder eine neue ein paar Meter weiter zu bauen, wo die Straße breiter ist. „Dort könnte es eventuell auch eine Linksabbiegespur geben.“ Das Regierungspräsidium hatte geraten, die alte auszubauen, da die Menschen etwas, das sie schon kennen, besser annähmen, gab Knisel die Empfehlung weiter. Mit dieser Brücke könne auch eine Zufahrt zum Pflegeheim und zu den Lebensräumen für Jung und Alt geschaffen werden.

Grundsätzlich waren die Gemeinderäte allesamt hocherfreut über die neuen Wohnmöglichkeiten. Ernst Mecking (CDU) sagte: „Ich finde es eine tolle Sache, wenn wir hier im Zentrum von Wittenhofen Wohnraum schaffen.“ Und Wolfgang Rössler (FW) fügte hinzu: „Es freut mich, dass wir mit den Mehrfamilienhäusern auch bezahlbaren Wohnraum im Deggenhausertal bekommen.“

Allerdings waren sie sich auch einig, dass man über die Erschließung noch einmal genauer reden müsse. Während sich Jochen Jehle (SPD) für den Neubau einer Brücke mit Linksabbiegespur aussprach, waren sich viele seiner Ratskollegen einig, lieber die bestehende Brücke auszubauen. Nicht zuletzt handelt es sich dabei auch um eine Kostenfrage. Auch das Wasserrechtsverfahren steht noch aus. Die Verwaltung wurde beauftragt, Gespräche mit dem Bauherren über eine mögliche Finanzierung der Brücke zu sprechen und alle möglichen Variationen mit weiteren Fakten noch einmal vorzustellen.