RWG: Der Umsatz sinkt, der Überschuss steigt

Trotz leicht gesunkenem Umsatz hat die Raiffeisen-Warengenossenschaft Deggenhausertal (RWG) 2014 einen deutlich höheren Überschuss gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Das gab Geschäftsführer Karl Huber in der Generalversammlung am Donnerstag in Roggenbeuren bekannt. Den Gewinn in die Rücklagen zu übertragen beschlossen die Mitglieder einstimmig. Ferner wurde in der Versammlung Karl Huber für seine 25-jährige Tätigkeit in der RWG geehrt.

Nach einigen guten Jahren sei 2014 ein schwieriges Jahr für die Landwirtschaft gewesen, stellte Karl Huber bei der Vorstellung der Bilanzzahlen fest. Die Preise für landwirtschaftliche Produkte seien unter Druck geraten, so gingen die Erlöse für Milch, Getreide und Obst deutlich zurück. Ein Grund hierfür sei eine weltweit gute Ernte, hinzu kämen zurückgehende Exporte nach China und der russische Einfuhrstopp für landwirtschaftliche Produkte. Davon sei auch die RWG nicht verschont geblieben, so Huber. So sei der Umsatz bei den Futtermitteln um rund 111000 Euro auf 355000 Euro zurück gegangen. Dieses deutliche Minus sei bedingt durch eine gute Ernte beim Getreide und im Bereich Grünland, so mussten die Landwirte deutlich weniger Kraftfutter hinzu kaufen, erklärte der Geschäftsführer.

Der Umsatz in den Bereichen Düngemittel, Saatgut und Pflanzenschutz sei im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Eine Zunahme von etwa zehn Prozent gab es im Bereich Haus und Garten, nicht ganz so hoch war die Steigerung im Bereich Lebensmittel und Getränke. Insgesamt wurden Waren im Wert von 2334 Millionen Euro umgesetzt, dazu trugen Lebensmittel und Getränke zu mehr als einem Drittel bei, berichtete Karl Huber. Dies verdeutliche, wie wichtig es gewesen sei, vor Jahren das Angebot der RWG deutlich zu erweitern. In 2014 wurde ein Jahresüberschuss von 44000 Euro erwirtschaftet, der auf Empfehlung von Vorstand und Aufsichtsrat den Rücklagen zugeführt wurde. Inzwischen hat die Genossenschaft eine Eigenkapital-Quote von fast 70 Prozent. Dies sei ein Zeichen, wie nachhaltig die RWG gewirtschaftet habe, stellte Huber zufrieden fest.

Mitglieder im Aufsichtsrat bestätigt

Es sei ein tolles Ergebnis, das die RWG erwirtschaftet habe, stellte Johannes Klaus, Berater des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes, fest. Dieser Erfolg sei zu einem Großteil auf die erfolgreiche Arbeit des Geschäftsführers zurückzuführen, diese Aufgabe erfülle Karl Huber seit 25 Jahren. Er habe das Boot der RWG trotz stürmischer See erfolgreich gesteuert. Für seine Tätigkeit im genossenschaftlichen Bereich überreichte er die silberne Ehrennadel des Verbandes an Karl Huber.

Die RWG habe sich unter der Leitung von Karl Huber deutlich verändert. Die Bereiche Haus und Garten, Lebensmittel und Getränke aufzunehmen habe die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens deutlich verbessert, stellte Vorstandsvorsitzender Otto Gäng fest. Er dankte Huber für seinen beispielhaften Einsatz, zum Dank gab es einen Zeppelin-Flug.

Bei den turnusmäßig anstehenden Wahlen zum Vorstand wurde Reiner Huber für weitere drei Jahre einstimmig gewählt. Als Mitglieder im Aufsichtsrat wurden Berthold Kolb und Ingo Jehle bestätigt.