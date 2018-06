Räucherofen könnte Brand ausgelöst haben

Nach wie vor ungeklärt ist die Ursache des Brandes am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Urnau-Obergehrenberg.

Wie bereits berichtet, war ein unter Denkmalschutz stehender Lagerschuppen vollständig abgebrannt, wodurch ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro entstanden ist.

Bisherige Ermittlungen der Polizei haben keinen Hinweis auf vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Als mögliche Brandursache könnte ein Räucherofen in dem Gebäude in Betracht kommen. Dieser Ofen war kurz zuvor in Betrieb genommen worden.

Es wird nicht ausgeschlossen, dass eine stärkere Windböe Funken oder Glut aus dem Rächerofen in das Gebäudeinnere geblasen und so das Schadenfeuer verursacht hatte.

Entsprechende Ermittlungen hierzu sowie zu weiteren möglichen Brandursachen dauern an.