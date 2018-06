Im Teilort Deggenhausen soll es ein neues, kleines Wohnbaugebiet geben. Am Dienstag fasste der Gemeinderat einstimmig den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans „Mühlenweg“. Nach dem bisherigen Planentwurf sind dort zehn Wohnhäuser vorgesehen, die Grundstücke sind jeweils etwa 500 Quadratmeter groß.

Gemeinderat Herbert Kopp (FW) regte an, bei zukünftigen Bebauungsplänen auch Häuser mit Flachdach zu zulassen. Bisher sei dies nicht gewünscht worden, erklärte Bürgermeister Knut Simon, es sei aber durchaus denkbar. „Wir machen den Bauherrn zu viele Vorschriften“, erklärte Hermann Knisel, Flachdächer müssten auch möglich sein. Allerdings sollte auf jeden Fall die Erdgeschosshöhe zukünftig angehoben werden. Dies sei in neuen Bebauungsplan-Entwurf bereits berücksichtigt, sagte Hauptamtsleiter Peter Nothelfer, darin sei sie mit 50 Zentimeter über Straßenniveau festgeschrieben.

Den Bebauungsplan „Sigginger Ösch“ in Grünwangen will der Gemeinderat um zwei weitere Baugrundstücke erweitern, den entsprechenden Beschuss fasste das Gremium ebenfalls am Dienstag. Die Nachfrage nach Baugrundstücken sei ungebrochen, erklärte der Bürgermeister. Es biete sich an, die Erschließungsstraße um einen Wendehammer zu verlängern und so zwei weitere Bauplätze zu ermöglichen. Allerdings müsse Ersatz für die Ausgleichsfläche geschaffen werden. (bw)