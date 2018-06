Die nächste Wanderung des Förderveriens Deggenhausertal findet am Freitag, 8. Mai, statt. Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem Tschasarteter Platz in Wittenhofen. Wanderführer Hugo Heigle führt auf einer Ganztagestour nach Möggers in der Nähe von Scheidegg, um den Möggerser Höhenkäseweg zu laufen. Es besteht die Möglichkeit zur Einkehr.

Zur Hinfahrt werden Fahrgemeinschaften gebildet. Abfahrt ist um 9.15 Uhr, Rückkehr gegen 18.30 Uhr.

Anmeldung bei Hugo Heigle unter Telefon 07555/5519.