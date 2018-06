Letztmals hat der Gemeinderat Deggenhausertal am Dienstag im Saal des Feuerwehrgerätehauses getagt. Zukünftig wird sich das Gremium im Dachgeschoss des neuen Rathauses treffen, kündigte Bürgermeister Knut Simon an. In den bisherigen Saal im Feuerwehrhaus werde nur umgezogen, wenn viele Zuhörer zur Sitzung erwartet werden. Seit fast 20 Jahren nutzte der Gemeinderat diesen Saal, vorher wurde in einem Klassenzimmer der Schule getagt. Im neuen Saal werde noch schöneres Arbeiten als bisher möglich sein, freute sich der Bürgermeister.

Er dankte allen, die beim Umzug des Rathauses geholfen und mitgearbeitet haben, es sei ein großer Aufwand gewesen, die etwa 400 Umzugskartons seien großteils eingeordnet, allerdings ist im Archiv im Keller noch nicht alles eingeräumt. Die Einweihung werde am Freitag gefeiert. Am Sonntag gibt es dann im neuen Rathaus von 10 bis 13 Uhr einen Tag der offenen Tür. Die Rathausmitarbeiter werden ihre neuen Arbeitsplätze vorstellen. (bw)