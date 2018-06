Lellwanger Dorfplatz soll aufgewertet werden

Der Dorfplatz in Lellwangen soll verschönert werden. Planer René Fregin stellte in der Sitzung am Donnerstag seine Ideen vor.

Platzähnlicher soll die kleine Insel, die inmitten dreier Straßen liegt, werden. Und eben aufgewertet. Lange habe man die Planungen zurückstellt, so Bürgermeister Knut Simon. Nicht zuletzt deswegen, weil man nicht genau wusste, was mit dem ehemaligen Gasthof „Linde“, der wiederbelebt werden sollte, geschehe. Da dort aber eine Änderung des Bestandes nicht absehbar sei, wolle man nun handeln.

Kosten: 167000 Euro

Planer Fregin schlug vor, sowohl den Brunnen als auch die lange hölzerne Tafel zu belassen, den Platz aber entweder mit einer Pergola oder Pflanzenkübeln aufzuwerten. Vor allem aber sollte der Belag der drei Straßen, der nicht nur in die Jahre gekommen, sondern auch uneinheitlich sei, ausgebessert werden. In diesem Zusammenhang sollen auch die Gehwegreste rings um den Platz wegfallen und mitgepflastert werden.

Dafür würden Gesamtbruttokosten in Höhe von 167000 Euro anfallen. Dieser Vorschlag gefiel auch Egon Schumacher, Vorsitzender der Lellwanger Bürgergemeinschaft.

Heike Fischer (SPD) meinte, Lellwangen habe einen „wunderschönen Dorfplatz“. Sie sah keine Notwendigkeit, altes Betonpflaster aufzureißen, um dann neues zu verlegen. Lediglich ein Fahrradständer fehlte ihr. Ernst Mecking (CDU) sagte, natürlich könne man sich über die Notwendigkeit unterhalten, aber auch in anderen Ortsteilen würden Beläge immer wieder erneuert. Und gerade die Lellwanger Dorfgemeinschaft sei dermaßen engagiert und führe vieles in Eigenregie aus, dass man in diesem Fall nicht nur auf die Kosten schauen sollte.

Mehrheitlich entschieden die Räte schließlich abzuwarten, ob das Vorhaben mit ELR-Mitteln gefördert werde und erst dann eine Entscheidung zu treffen.