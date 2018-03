Landwirte fürchten um ihre Felder im Deggenhauser Tal

Natura 2000, ein europaweites Schutzgebietsnetz, betrifft die Gemeinden Deggenhausertal und Heiligenberg, aber auch die Stadt Markdorf. Für den Bereich „Deggenhauser Tal“ soll nun der Managementplan erstellt werden, dazu hat es am Mittwoch eine erste Informationsveranstaltung gegeben. Mitarbeiter des Regierungspräsidiums Tübingen erläuterten Grundstückseigentümern, Landnutzern und interessierten Bürgern darin den Ablauf des Verfahrens. Bei der Diskussion wurde deutlich, dass die betroffenen Landwirte eine deutlich Einschränkung der zukünftigen Nutzung ihrer Äcker und Wiesen in dem Gebiet befürchten.

Das FFH-Gebiet (Fauna = Tiere, Flora = Pflanzen, Habitat = Lebensraum) Deggenhauser Tal umfasst 23 Teilflächen, zwischen Echbeck und Gehrenberg, mit insgesamt 849 Hektar. Die Fläche teilt sich auf in 377 Hektar Offenland und 472 Hektar Wald, überwiegend sind es magere Mähwiesen und Waldmeister-Buchenwälder. Bei den Tieren geht es um den Schutz des Lebensraumes von Steinkrebs und Groppe in der Deggenhauser Aach, ferner für den Schmetterling „spanische Fahne“, der Gelbbauchunke und der Bechsteinfledermaus. Bei den Pflanzen geht es um den Schutz des Frauenschuhs, einer Orchideenart.

Die Erstellung des Managementplanes gliedert sich in drei Phasen. Im ersten Schritt werden die Lebensraumtypen und die Artenbestand von der FFH erfasst. Dann werden die einzelnen Gebiete kartiert und bewertet. Diese Aufgaben werden von Mitarbeitern des Planungsbüro 365 Grad in Überlingen erledigt. Danach werden Ziele und Maßnahmen für die einzelnen Schutzgüter formuliert. Ziel ist es, einen guten ökologischen Zustand zu erreichen und diesen auch zu erhalten. Dies alles wird in einem Entwurf eines Managementplanes zusammengetragen, der dann einem Beirat, aus Vertretern von betroffenen Eigentümer und Nutzern, vorgestellt wird. Die Beiratsmitglieder können dann Änderungsvorschläge vortragen. Laut Zeitplan soll dies im Herbst nächsten Jahres sein.

Landwirte befürchten Schlimmes

Einige landwirtschaftliche Betriebe befinden sich in den FFH-Flächen, einer der betroffenen Landwirte äußerte die Befürchtung, dass er in Zukunft keine bauliche Veränderung vornehmen dürfe, sei es Stall- oder Scheunenbau. In einem solchen Fall werde das Landratsamt eine Prüfung der tatsächlichen Nutzung vornehmen, es sei aber kein Ausschlusskriterium, eventuell könne ein Flächentausch erfolgen.

Eine ähnliche Antwort erhielt der Heiligenberger Bürgermeister Frank Amann, der in der Infoveranstaltung wissen wollte, ob ein Ausbau der Landestraße 207 damit unmöglich werde, weil sich die Straße sich im Bereich von FFH-Flächen befindet. „Die Bauern werden durch die FFH-Gebiete enteignet“, so das kurze Fazit eines Landwirts. Dafür gab es lebhaften Beifall.