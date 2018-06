Das Team der KJG Deggenhausertal organisiert einen Auslfug nach Ulm ins Erlebnisbad Wonnemar. Mitfahren kann jeder, der mindestens zehn Jahre alt ist.

Los geht es am Samstag, 7. März, um 9 Uhr am Busbahnhof in Wittenhofen. Ende gegen 17 Uhr. Die Teilnahme kostet 15 Euro.

Anmeldung per E-Mail an karin-sturm@gmx.net.