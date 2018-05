Isabell Weißenrieder belegt Platz 3 bei Jugendmeisterschaften

Isabell Weißenrieder (16, Foto: Dehoga), die im Gasthaus zum Ochsen im Deggenhausertal zur „Fachkraft im Gastgewerbe“ ausgebildet wird, hat bei den Jugendmeisterschaften des Gastgewerbes den dritten Platz in ihrem Berufswettbewerb belegt. Das teilt der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga in einem Schreiben mit. An den Meisterschaften, die am 16. und 17. Mai in Bad Überkingen stattfanden, nahmen 100 angehende Köche, Restaurant- und Hotelfachleute, Fachleute für Systemgastronomie sowie Fachkräfte im Gastgewerbe aus dem ganzen Land teil. Die angehenden Fachkräfte im Gastgewerbe, die am ersten Wettbewerbstag eine theoretische Prüfung abgelegt hatten, mussten am zweiten Wettbewerbstag ihre praktischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Zu den Aufgaben gehörten unter anderem die verkaufsfertige Zubereitung von Canapés sowie die Vorbereitung und Durchführung des Sektempfangs.