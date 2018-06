Immer mehr Landwirte setzen auf den Tourismus

Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) hat am Montag auf dem Ferienhof Jehle in Limpach die Saison für Urlaub auf dem Bauernhof eröffnet. In Zeiten von stark schwankenden Preisen für Milch und Fleisch sowie Umsatzeinbußen durch Unwetter wird der Tourismus für viele Landwirte zum wichtigen zweiten Standbein.

Das Wetter hatte es zur Saisoneröffnung in Limpach nicht gerade gut gemeint mit dem Minister für ländlichen Raum und Verbraucherschutz sowie den zahlreichen Gastgebern aus der Region. Der sonst so beeindruckende Blick auf den Bodensee und in die Alpen blieb Hauk an diesen verregneten Nachmittag im Deggenhausertal verwehrt. „Die vielen landwirtschaftlichen Betriebe haben in den vergangenen Jahren kräftig investiert, um der Gesellschaft die Landwirtschaft und das Leben auf dem Land näher zu bringen“, sagte Hauk. Für viele Bauern werde der Ferienbetrieb auf dem eigenen Hof zu einer immer bedeutsameren Einnahmequelle, so der Minister. Und auch bei den Urlaubern werde der Urlaub auf dem Bauernhof zunehmend beliebter.

Zehn Prozent der Landwirte im Kreis bieten Ferienzimmer an

Rund 1600 landwirtschaftliche Betriebe in Baden-Württemberg bieten mittlerweile Ferienwohnungen auf dem eigenen Hof an. Die „Dunkelziffer“, so Hauk, sei wohl noch um einiges höher, da viele Betriebe mit ein bis zwei Ferienwohnungen nicht in den offiziellen Statistiken erfasst würden. 52 Millionen Übernachtungen wurden im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg verzeichnet, ein Plus von zweieinhalb Prozent. Auch das Segment Ferien auf dem Bauernhof profitiere von dem steigenden Interesse am Urlaub im eigenen Land, so der Landwirtschaftsminister. „In Zeiten von enormen Preisschwankungen und mit extremen Wetterkapriolen, wie die Kältewelle Ende April, ist es für die Landwirte wichtig, sich von der Abhängigkeit eines Produktes zu lösen“, sagte Hermann Gabele, Leiter des Landwirtschaftsamtes im Bodenseekreis.

Im Landkreis würden sich mittlerweile rund zehn Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe am Agrartourismus beteiligen, so Gabele. „Für viele Bauern ist dieser Sektor ein enorm wichtiges Standbein für den Erhalt des Betriebs. Wichtig ist, mehr als nur Urlaub von der Stange zu bieten und das gelingt den Betrieben im Deggenhausertal sehr gut“, sagte Bürgermeister Fabian Meschenmoser. Egal ob Winzer-, Obstbauern- oder Reiterhof: Die landwirtschaftlichen Betriebe in Baden-Württemberg könnten mit ihrem breiten Angebot in Konkurrenz zu Urlaubszielen in ganz Europa treten, sagte Edeltraud Brunner, die neue Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft „Urlaub auf dem Bauernhof“.

Seit 35 Jahren Feriengäste auf dem Hof

Auf den Hof der Familie Jehle in Limpach kommen seit mittlerweile 35 Jahren Feriengäste. Die zwölf Ferienwohnungen sind an rund 200 Tagen im Jahr belegt. Der Tourismus ist für Ingo und Berenike Jehle, die den Betrieb in zweiter Generation führen, die Haupteinkommensquelle.

Den Schweinemastbetrieb hat die Familie auf 400 Tiere reduziert. „Der Durchschnittsbesucher ist bei uns die Familie mit zwei Kindern“, sagte Ingo Jehle. Im Schnitt bleiben die Gäste auf dem Hof der Familie mit 20 Pferden und Ponys rund sechseinhalb Tage.