Hebsack-Geister feiern wieder großen Sackball

Nicht mehr lange hin ist es für die Narrenzunft Hebsack-Geister aus Wittenhofen/Roggenbeuren bis zu ihrem großen Sackball. Dieser findet in diesem Jahr am Samstag, 15. Februar, statt.

Große närrische Konkurrenz haben die Hebsack-Geister an diesem Abend in direkter Nachbarschaft. Denn in Neufrach findet an diesem Abend der Nachtumzug anlässlich 40 Jahre Klufenmichel statt. Doch Beate Rudolph, erste Vorsitzende, ist zuversichtlich, dass dennoch viele närrische Besucher den Weg in die Alfons-Schmidmeister-Halle nach Wittenhofen finden. Rund tausend Besucher finden fort Platz, um gemeinsam zu feiern und zu tanzen.

Für die richtige Partystimmung sorgt in diesem Jahr die Band „First Class“ aus Neufrach. „Sie beginnen je nachdem, wann die Halle voll ist“, sagt Beate Rudolph. Sie schätzt, dass das gegen 21 Uhr sein wird. Offizieller Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Die Karten kosten sechs Euro und sind nur an der Abendkasse erhältlich. „Einen Vorverkauf gibt es bei uns nicht“, sagt Rudolph. Allerdings ist bis 21 Uhr Happy Hour. Solange erhält jeder Besucher zu seinem Ticket ein Glas Sekt.

Neben der Band „First Class“ treten an diesem Abend auch noch andere Gruppen auf, um für gute Stimmung zu sorgen. So konnte zum einen wieder die Samba-Gruppe aus Ochsenhausen rekrutiert werden, sagt Rudolph, die ihr Amt als Vorsitzende zur kommenden Fasnets-Saison niederlegt. Zudem werden auch einige Musik- und Maskengruppen aus der Umgebung einspringen.

Besucher unter 18 Jahren dürfen mit einem Party-Pass bis Mitternacht in die Halle. Der Party-Pass gilt nur mit einem gültigen Ausweis und muss am Eingang abgegeben werden. Ab 12 Uhr ist dann aber definitiv Schluss, sagt Rudolph, auch mit der Unterschrift der Eltern müssten Jugendliche unter 18 Jahren die Halle verlassen.

Allgemein wünscht sich Beate Rudolph vor allem gute Laune: „Wir wollen, dass die Leute Spaß haben.“

Mehr Informationen zu den Hebsack-Geistern gibt es im Internet unter www.hebsackgeister.de.