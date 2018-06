Hangrutschgefahr: Bauarbeiten auf der Landesstraße haben begonnen

Wegen Hangrutschgefahr ist die Landesstraße L 207 zwischen Ellenfurt und Echbeck seit Freitag gesperrt: Und das wird sie aller Voraussicht auch noch bis nächste Woche bleiben. Das bestätigte eine Sprecherin des Landratsamtes auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung. Wann genau die Straße für den Verkehr wieder frei gegeben werde, könne man allerdings noch nicht sagen.

Derzeit sei ein Durchkommen für den Verkehr nicht möglich, so die Sprecherin, da mit den Bauarbeiten begonnen worden sei. Wie berichtet, war an dem 16 Meter hohen Hang an der L 207 östlich von Echbeck ein Baum umgestürzt, nachdem das Erdreich in Bewegung geraten war. Experten des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau hatten festgestellt, dass sich vorhandende Risse an der Hangoberkante in den vergrößert hatten.

Nun gilt es dafür zu sorgen, dass die Straße in Zukunft wieder sicher befahren werden kann. Seit Montag ist ein Forstunternehmen vor Ort, sagt Rainer Schips, Mitarbeiter des Straßenbauamtes des Landratsamtes, das auf einer Breite von 25 Metern und der gesamten Hanghöhe sämtliche große Bäume fällen. „Wir roden den Hang und nehmen alles raus.“Die eigentliche Maßnahme sei, den Hang von 45 auf 30 bis 35 Grad abzuflachen, so Schips. Sind alle Bäume herausgenommen, komme eine durchwurzelbare Matte, beispielsweise aus Jute, darüber. Diese werde dann alle paar Meter mit einem Holzpfahl befestigt, damit sie flach auf dem Boden aufliegt. Dadurch soll verhindert werden, dass das Erdreich bei starkem Regen abgewaschen wird. Die Matte verrotte von alleine, so Schips. Das dauere so lange bis der Hang wieder bewachsen sei und dadurch auf natürliche Weise vor Abtragungen geschützt werde. „Wahrscheinlich müssen wir aber bei der Bewachsung ein wenig nachhelfen.“ Nach wie vor ist die Strecke für Autos, Fahrradfahrer und Fußgänger komplett gesperrt. „Da liegen Bäume quer auf der Straße und es stehen große Geräte herum“, so Schips. Da sei zum einen gar kein Durchkommen mehr möglich und zum anderen sei das auch viel zu gefährlich. „Es könnte ein Baum umfallen, da darf niemand durch.“

Schips hofft, dass die Forstarbeiten im Laufe dieser Woche abgeschlossen sind. Anfang der nächsten Woche sollen dann die Abflachungsarbeiten beginnen. Dafür brauche man einen speziellen Bagger. Schips geht davon aus, dass die Stecke im Laufe der kommenden Woche wieder freigegeben wird. Die Umleitung über Mennwangen (L204), Weildorf (K7757), die K7758 sowie Heiligenberg (L201) besteht weiterhin.