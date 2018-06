Gemeinderat vergibt Bauplätze in Grünwangen

Die nächste Gemeinderatssitzung in Deggenhausertal findet am Dienstag, 12. Mai, ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Wittenhofen statt.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem mehrere Baugesuche. unter anderem steht eine Bauvoranfrage für einen zweigeschossigen Neubau in Azenweiler zur Diskussion sowie die Umnutzung eines Wirtschaftsgebäudes in eine Wohneinheit in Wahlweiler. Ebenfalls auf der Tagesordnung steht der Antrag der Bäckerei Baader, die bestehende Scheune an der Badener Straße 11 in Wittenhofen umzubauen und dort eine neue Filiale einzurichten.

Des weiteren wird über die Vergaben für die Sanierung der Gemeindeverbindungsstraßen entschieden, ebenso über die Vergabe der Bauplätze im Baugebiet „Sigginger Ösch“ in Grünwangen. Und das Gremium befasst sich mit der Frage, ob es anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Lehenhofs einen verkaufsoffenen Sonntag geben wird.