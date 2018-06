Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag die Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Deggenhausertal geändert. Demnach können Mitglieder der Altersabteilung weiterhin Aufgaben bei der Wehr erledigen. Auf freiwilliger Basis könnten sie Arbeiten in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Wartung und Pflege von Fahrzeugen und Geräten und bei der Verwaltungsarbeit übernehmen.

Ferner wurde beschlossen, die Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlich tätigen Wehrleute von bisher neun auf zwölf Euro je Stunde zu erhöhen. Seit zehn Jahren hatte es keine Änderung gegeben. Ebenso wurden die Entschädigungen für die Funktionsträger angepasst. Damit werde auch den immer größer werdenden Anforderungen an die Wehrleute Rechnung getragen, erklärte Bürgermeister Fabian Meschenmoser. Ebenso wurden, entsprechend den Änderungen des Feuerwehrgesetzes, der Kostenersatz für die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr angehoben (bw)