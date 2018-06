Feuerwehr-Clownin löscht mit rosa Erdbeersocken

Pünktlich zum 40-jährigen Bestehen der Feuerwehr Deggenhausertal hat Clownin Talina das wohlgehütete Geheimnis gelüftet, was der Feuerwehrmann so darunter trägt, nämlich unter den Feuerwehrstiefeln: rosa Wollsocken mit roten Erdbeeren drauf. Gemeinsam mit den zahlreichen Kindern im Feuerwehrgerätehaus verwandelte sich Talina Stück für Stück in eine Feuerwehrfrau, ließ das Blaulicht aufheulen, die Mädchen und Jungen in den Schlauch spucken und löschte am Ende die vom Lachen erhitzten Köpfe der Zuschauer mit einer Wasserdusche.

Kommandant Ernst Mecking freute sich, dass so viele Familien mit Kindern den Weg ins Feuerwehrhaus gefunden hatten, um den Jubiläumsnachmittag miteinander zu feiern. Am Abend stand noch für die „Großen“ der Jubiläumshock an (die Schwäbische Zeitung berichtet in der Montagsausgabe). Talina rückte natürlich mit ihrem Bollerwagen an, in dem sie alles, was zur Brandbekämpfung nötig ist, verstaut hatte. Nachdem kein Anruf in der Clowninnen-Notrufzentrale einging, rief die Feuerwehrdame kurzerhand selbst an und fragte nach, ob es nicht gerade irgendwo brenne.

Dann der rettende Anruf: Das Feuerwehrgerätehaus steht in Flammen. Gar nicht so leicht, den schweren Helm aufzusetzen, die dicke Jacke und Hose überzustreifen und in die klobigen Stiefel zu schlüpfen. Doch da gibt es ja Gott sei Dank die kleinen eifrigen Helfer aus dem Publikum, wie den pfiffigen Martin, der seiner Clownin galant in die Hosen half und sich dabei – gemeinsam mit den vielen anderen kleinen Gästen im Gerätehaus – vor Lachen schüttelte über die ungeschickte Kameradin.

Zwischendrin kämmt sich Talina mit der Klobürste („vielleicht ist ja der Simon da“), groovt mit dem Blaulicht durchs Publikum, lässt die Kinder in den Schlauch spucken und macht auch noch ein Nickerchen auf der Rettungsdecke - so eine Feuerwehrfrau macht einfach Spaß. Das Publikum klatscht ihr begeistert nach, als sie im Bollerwagen den Raum verlässt. So endete ein lustiger Doppel-Geburtstag: von der Feuerwehr und von Manuela Redlich alias Clownin Talina. Happy birthday!, rufen die Kinder begeistert, bevor sie draußen beim Ballonflugwettbewerb einen Ballon steigen lassen. (slo)