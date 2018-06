Die Mitglieder des Altenkreises Deggenhausertal sind am Samstag, 14. Februar, von der Bereitschaft des Roten Kreuzes zu einem närrischen Nachmittag im DRK-Heim in Wittenhofen eingeladen. Beginn ist um 14 Uhr. Die Helfer des DRK freuen sich auf viele gut gelaunte Gäste, mit denen sie so richtig fasnachtlich feiern wollen. Gegen ein närrisches „Häs“ oder einen lustigen Hut wäre nichts einzuwenden!