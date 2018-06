Erschließung in „Neuer Mitte“ beginnt

Die Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet „Neue Mitte Wittenhofen“ haben begonnen. Am Dienstag wurde die alte Holzbrücke über die Deggenhauser Aach abgerissen und wird in den nächsten Monaten durch eine neue Stahlbeton-Brücke ersetzt. Ebenfalls am Dienstag hat der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung die Landschaftsbauarbeiten vergeben. Mit den Bauarbeiten zur Erschließung von Pflegeheim und Lebensräumen wurde ein Unternehmen aus Wilhelmsdorf beauftragt. (bw)