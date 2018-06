Für seine 30-jährige Tätigkeit als Bürgermeister der Gemeinde Deggenhausertal hat Knut Simon die Auszeichnung des Gemeindetags Baden-Württemberg erhalten. Diese übergab der stellvertretende Bürgermeister Wolfgang Rößler in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag.

„Der 30. Oktober 1984 war ein besonderer Tag für die Gemeinde Deggenhausertal, ein Glückstag“, stellte Wolfgang Rößler fest. Damals sei Knut Simon zum neuen Bürgermeister gewählt worden, und es habe nicht lange gedauert, da hätten die Bürger gemerkt, wie gut ihre Entscheidung war. Rößler dankte Knut Simon für 30 Jahre absolutes Engagement für die Gemeinde Deggenhausertal, für die er unheimlich viel geleistet habe. „Unsere Gemeinde steht gut da und ich glaube, dass uns viele um den Bürgermeister beneiden“, sagte Rößler. In Anerkennung seiner Verdienste um Bürger und Gemeinde wurde Bürgermeister Knut Simon vom Gemeindetag Baden-Württemberg ausgezeichnet. Urkunde und Stele mit eingravierter „30“ überreichte Rößler. „Wir sind darauf stolz, einen solchen Bürgermeister zu haben“, fügte er hinzu.

Es sei allgemein bekannt, dass die Gemeinde einen wissbegierigen Bürgermeister haben, stellte Gemeinderäte Heike Fischer fest, die gemeinsam mit Elfriede von Ow-Haag das Geschenk des Gemeinderates überreichte. Deshalb gab es einen Fortbildungsgutschein zum Besuch einer Weinakademie in Stuttgart vom Gemeinderat. Zum Test, was er dabei gelernt habe, gab es zusätzlich eine Flasche Wasser, die der Bürgermeister nach Abschluss der Fortbildung sicherlich in Wein verwandeln könne.

Eigentlich habe er seiner Verwaltung gesagt, dass er keine Ehrung wolle, sagte der überraschte Knut Simon. Er freue sich, dass er 30 Jahre im Deggenhausertal Bürgermeister sein konnte. Es habe viel Spaß gemacht, das hänge aber auch mit einem tollen Gemeinderat zusammen, mit dem er immer gut zusammenarbeiten konnte. „Es ist ein gutes Miteinander und das möchte ich auch in den nächsten zwei Jahren fortsetzen“, dankte Knut Simon. (bw)