Die Radler sind eigentlich immer die ersten Gäste auf dem Campingplatz Birkenmühle in Obersiggingen. Und das ist kein Wunder, schließlich liegt der kleine Campingplatz von Gisela Pflug direkt an einem Radweg von Amsterdam nach Rom. „Ab dem 1. Mai geht es richtig los“, erzählt Pflug. Daher habe man sich auf dem kleinen Campingplatz auf die Fahrradfahrer auch eingerichtet.

48 Stellplätze gibt es auf dem Campingplatz mit dem idyllischen Namen Birkenmühle. Dieser stamme noch von ihrem Mann, der die ehemalige Funktion – eine Mühle – und die zahlreichen Birken einfach zu einem neuen Namen kombiniert hat. Ein Großteil der Stellplätze ist allerdings für Dauercamper reserviert. Diese kommen aus Holland, Baden-Baden, aber auch aus Ravensburg und sogar aus Meersburg. „Die suchen hier Ruhe vor dem Trubel“, erklärt Pflug.

Und Ruhe gibt es bei der Birkenmühle wahrhaft. Denn der Platz liegt, vom Radweg abgesehen, ab vom Schuss. Die meisten fänden entweder über das Internet oder durch Zufall hierher, so Pflug, beispielsweise dann, wenn die Plätze am See alle belegt seien. Doch viele, die es zufällig nach Obersiggingen verschlägt, bleiben oder kommen wieder. Die Hauptkundschaft seien Ältere, aber auch Familien mit Kindern, die auf dem Platz unbedenklich herumlaufen könnten. Denn wer auf den Platz will, braucht einen Schlüssel für das Tor. Die Folge: Ein großer Durchgangsverkehr ist hier nicht.

Das heißt aber nicht, dass der Platz von Gisela Pflug, die ihn nach dem Tod ihres Mannes alleine führt, nicht gefragt sei. Im Gegenteil. Wer spontan im Sommer vorbei kommen will, hat in der Regel Pech. Wer einen Platz unter den schattigen Birken will, muss reservieren. Auch die Ferienwohnungen und Zimmer, die Gisela Pflug im Haus anbietet, sind immer voll. „Ab nächster Woche geht es wieder richtig los.“ Und es sind keine Durchgangstouristen, die zu Gisela Pflug kommen, sondern solche, die hier auch ihren Urlaub verbringen. Eine bis zwei Wochen bleiben die meisten. Und das nicht ohne Grund, denn bei Gisela Pflug herrscht eine familiäre Atmosphäre. Für Wünsche hat Gisela Pflug immer ein offenes Ohr, ebenso wie einen Lolli für alle Kinder, die zum Brötchen holen kommen.