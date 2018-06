102 Seiten geballte Informationen rund um die Grundschule Wittenhofen gibt es ab Samstag käuflich zu erwerben. Eine Zeitung von Schülern, Eltern und Lehrern für Schüler, Eltern und Lehrer. Im Rahmen einer freiwilligen AG waren im vergangenen Schuljahr elf Nachwuchsredakteure jeden Mittwoch in der sechsten Schulstunde außerordentlich fleißig. Sie recherchierten, interviewten und schrieben. Unterstützt wurden Sie von den Eltern Christine Roth, Doro Störk und Maren Hader, die das Projekt ins Leben gerufen haben. „Wir wollten über alles rund um die Grundschule berichten. Eine tolle Schule braucht eine tolle Zeitung“, sagt Störk.

Nach einer vorbereitenden Anfangsphase, in der die Kinder sich mit den verschiedenen Medien und Textsorten auseinandersetzten, wurden Ideen geschmiedet und alsbald in die Tat umgesetzt. Ob alleine, zu zweit oder mit Unterstützung der drei Mütter – die Kinder waren immer mit vollem Elan bei der Sache. „Mir hat das einfach viel Spaß gemacht. Es war toll am Computer zu arbeiten und einfach mal auszuprobieren, wie man eine Zeitung macht“, erklärt die zehnjährige Laura Gaugel.

Zahlreiche Berichte, einige Interviews und verschiedene Buchtipps entstanden. Unterstützt durch Beiträge Eltern, Lehrern oder Gemeindemitgliedern, musste irgendwann sogar der Umfang begrenzt werden. „Wir hätten ohne Probleme auch 150 Seiten produzieren können“, sagt Störk.

Und so reicht die Bandbreite der Zeitung von der Vorstellung der Klassen und des Kollegiums über Ausflüge und Aktionen bis hin zu Rezepten für Smoothies oder sogenannten „Flaschenbomben“, die in der Kombination von Essig und Backpulver aber eher im Freien ausprobiert werden sollten. Auch Rätsel und Witze kommen nicht zu kurz. Einen besonderen Nutzwert haben Berichte über Sonnencreme, Nasenbluten oder die verschiedenen Berufe der Eltern. „Mein Papa ist Töpfer und da habe ich dann einen Bericht darüber gemacht und um ein paar Witze habe ich mich auch noch gekümmert“, erzählt der elfjährige Laurin Becker.

Als „Frage aller Fragen“ war die Namensgebung lange Zeit unklar. Vorschläge wie „Tintenklecks, Spickzettel oder Kraut und Rüben“ machten die Runde. Bei einer demokratischen Abstimmung kam schließlich der Name „Mittelsigginger Schulzeitung“ heraus. Schließlich gäbe es ja Ober- und Untersiggingen und dazwischen müsse als Kern ja eigentlich Mittelsiggingen liegen.

Zahlreiche Unterstützer aus der Gemeinde

Das freute auch die Schulleiterin Ursel Hefler: „Das ist ein hochwertiges Bildungsangebot der Mütter. Die Schüler lernen etwas, was sie später wieder einbringen können.“ Unterstützt wurde die Zeitung von 14 Sponsoren aus dem Umfeld der Schüler. Von den 400 Exemplaren müssen 220 Stück für je fünf Euro verkauft werden, um ein finanzielles Plus zu erzielen. Neben dem Schulfest am Samstag, 12. Juli, kann die „Mittelsigginger Schulzeitung“ in der Talapotheke in Wittenhofen und im D´tal-Markt in Untersiggingen erworben werden. Und auch für das kommende Schuljahr wollen Roth, Störk und Hader das Projekt wieder anbieten. Die Begeisterung der Schüler gibt Ihnen recht. Auf die Nachfrage, wer sich nun vorstellen könne später mal Journalist zu werden, steigen elf Hände in die Luft.