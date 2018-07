"Gut lässt es sich hier leben." Pudelwohl fühlen sich dieser Tage die Arizona Rangers in ihrem Sommerlager am Waldrand nördlich von Deggenhausen. Am Samstag haben sie mit Musik und Unterhaltung zum Tag der offenen Tür eingeladen.

"Manchmal ist es nachts schon sehr kalt, und wir müssen in unserem Tipi das Feuer brennen lassen", sagt Familienvater Martin Huber aus Eriskirch. Tochter Janin scheint das nichts auszumachen. Auf dem gemütlichen Bett kuschelt sie sich an den Papa. Am Boden liegen jede Menge Felle, über den Köpfen baumeln selbstgefertigter Schmuck, Ledertaschen, Perlenschnüre, Federn, eine Lederhose und einfache Kochgeräte. Janin und Freundin Chiara finden das Indianerleben richtig cool.

Familie Wigmann aus Pirmasens hat sich über dem offenen Feuer vor ihrer Lodge einen scharfen Eintopf zubereitet. Aus stilechten Schüsseln löffeln sie ihr Mittagsmahl, beschattet von den Planen ihrer Baumwollbehausung. "So ein schönes Wetter hatten wir noch nie am Tag der offenen Tür", freut sich der "Alpen-Geyer". Zusammen mit seiner "Geyer-Wally" bestreitet er die musikalische Unterhaltung am Nachmittag und Abend mit Countryoldies und Rock.

Keine Uhr, kein Strom, kein Gas

"Hier gibt es weder eine Uhr, noch Strom oder Gas, keinen Fernseher und keine Zeitung", erklärt Vorstand "Skillful Hand" alias Roland Nees. "Nur heute mussten wir wegen den Gästen und den zu kühlenden Getränken sowie der Musik Stromkabel legen." Alle vier Wochen treffen sich die Arizona Rangers an diesem Lagerplatz außerhalb von Deggenhausen, schon seit fast zwölf Jahren. Nees' Frau Isolde, seine "Czekalawin", ist immer dabei.

Ein großer Indianer mit ausgeprägter Hakennase und drei Adlerfedern am Kopf schleicht um ein Tipi herum. Der "Sioux" Oliver kommt aus Albstadt und organisiert für die Kinder Sackhüpfen. Ein älterer, braungebrannter Nackedei mit sehr lockerem Lendenschurz lehrt die Jugendlichen das Pfeilschießen, und einige versuchen, mit rostigen alten Hufeisen, ihr Ziel zu treffen. Lose gibt's bei der großen Tombola, auch allerhand Trödel und stilechte Westernkleidung. Zum allgemeinen Westernflair bieten Pferde und Ponys auf ihren Rücken kleine Ausritte an.

Mit dem Tag der offenen Tür möchten die Arizona Rangers Interesse wecken für das einfache Leben in der Natur und vertraut machen mit Arbeiten wie Perlenstickerei der Indianer. Drei Wochen, vom 8. bis zum 23. August, leben die Arizona Rangers im Tal der Liebe.