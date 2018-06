Den Wert der Inklusion schon früh erkannt

Auf den Tag genau vor 50 Jahren ist die Camphill Dorfgemeinschaft Lehenhof gegründet worden. Am Freitag wurde das Jubiläum auf dem Lehenhof im Rahmen eines Festaktes mit zahlreichen Gästen gefeiert. Unter anderem war auch Verena Bentele, die Bundesbeauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, gekommen.

Es sei ein bescheidener Anfang gewesen, damals vor 50 Jahren als die Dorfgemeinschaft Lehenhof eröffnet wurde, berichtete Heimleiter Stefan Siegel-Holz bei der Begrüßung der Gäste. Damals seien die Initiatoren von der Vision erfüllt gewesen, ein Dorf zu gründen, in dem Menschen mit verschiedenen Schicksalen, mit und ohne Behinderung gemeinsam leben und arbeiten können. Heute leben an vier Stellen im Deggenhausertal 350 Menschen, die 100 Hektar Land nach biologisch, dynamisch Grundsätzen bewirtschaften.

Mitarbeiter erzählen vom Alltag auf dem Hof

Anschließend berichteten 13 Mitarbeiter des Lehenhofes von den Anfängen und was heute dort alles geschieht, dazu passend gab es eine Serie von Bildern. Dabei wurde deutlich, wie weltoffen, gemeinschaftlich und individuell die Bewohner ihr Leben und Arbeiten auf dem Lehenhof gestalten können. Eine Säule und Basis des gemeinsamen Lebens bilden die Hausgemeinschaften, meist um eine Familie herum. Schon früh wurden die Strukturen für eine Selbstverwaltung angelegt, zudem wurde großer Wert auf ein kulturelles Leben gelegt. Dabei gilt, es durch gegenseitige Unterstützung zu schaffen, dass das Leben des Einzelnen gelingt.

Die zweite Säule ist die Arbeit. Hier gibt es eine Fülle von Angeboten für die Bewohner. Da ist die Gärtnerei, die Landwirtschaft, die Käserei und die Bäckerei. Kunsthandwerkliche Arbeit ist in der Weberei, der Färberei, der Papier- und Holzklangwerkstatt möglich. Handwerklich-industriell wird in der Holzwerkstatt und bei der Firma Sonett gearbeitet. Im Bereich Kultur gibt es zahlreiche Angebote, mal sind die Dörfler Zuschauer, mal sind sie selber aktiv. Fazit: Inklusion ist auf dem Lehenhof nichts Neues, hier wird sie sei 50 Jahren gelebt. Als Herausforderung für die Zukunft, nannte Stefan Siegel, dass die Ökonomie auch immer tiefer in den Bereich der Sozialarbeit eingreife. Es gelte das Wort Inklusion für die Menschen die auf dem Lehenhof leben und arbeiten, weiterhin mit Sinn und Leben zu erfüllen.

Was die Begriffe weltoffen, gemeinschaftlich und individuell für die Dörfler bedeuten, erklärten die Sprecher der Lehenhofkonferenz. Was der Lehenhof für die Familienangehörigen bedeutet, schilderte Franz Bussmann. Vom Eigenrat überbrachten Thomas Rüter und Beate Krützkamp ein Lastenrad.

Der Lehenhof bereichere das Leben in der Gemeinde, stellte Bürgermeister Knut Simon fest. Er sei ein fester Bestandteil in der Gemeinde und der größte Arbeitgeber, wegen dem sich bereits einige prosperierende Unternehmen im Tal angesiedelt haben. Die Arbeit auf dem Lehenhof lobte Verena Bentele, hier sei Inklusion schon gelebt worden, als der Begriff noch nicht geprägt war. Jeder Mensch erhalte seinem individuellen Bedarf entsprechend Unterstützung und Hilfe. Als Geburtstagsgeschenk überbrachte sie eine Einladung für 50 Bewohner des Lehenhofes, sie in Berlin zu besuchen.