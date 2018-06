BLHV-Ortsverband saniert fast sieben Kilometer Feldweg

Fleißig sind die Mitglieder des Ortsvereins Deggenhausertal des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV) im vergangenen Jahr gewesen. Die Sanierung von rund 6,5 Kilometern Feldwege wurde abgeschlossen und abgerechnet. In Kooperation mit dem Maschinenring Deggenhausertal wurden sieben Kurse zur Berufskraftfahrer-Qualifikation durchgeführt. Diese erfolgreiche Bilanz zog Norbert Steidle, der Vorsitzende des Ortsvereins, in der Jahreshauptversammlung am Dienstag.

Es wurden in 2013 mehrere Maßnahmen zum Ausbau von Feldwegen abgerechnet, hinzu kamen noch ein Wegstück in Limpach und Lellwangen, sodass der Agrartopf überzogen wurde, berichtete Norbert Steidle. Nach Verhandlungen mit der Gemeinde hat diese das Minus übernommen. Nach Gesprächen mit den betroffenen Landwirten haben diese teilweise die Vorarbeiten zum Herrichten der Wege selbst übernommen. Für dieses Jahr sind Wege in Roggenbeuren, Burg, Kaltbächle, Grünwangen und Eglistal eingeplant, ob sich diese Maßnahmen alle realisiert werden können, hänge von der Gemeinde ab, welche finanziellen Mitteln für den Agrartopf zur Verfügung gestellt werden.

An den Qualifikations-Kursen für Berufskraftfahrer haben insgesamt 112 Personen erfolgreich teilgenommen. Den Stapler-Führerschein haben zwölf Personen erworben. Zudem hat der Ortsverein eine Wanderung im Eibenwald mit Revierleiter Elmar Reisch angeboten. Dabei habe es einen regen Meinungsaustausch zwischen den teilnehmenden Bürgern und Landwirten gegeben, berichtete Steidle.

Anschließend beantworteten Anita Reischmann und Manuel Gaudio vom Hauptzollamt in Ulm zahlreiche Fragen zum Brennrecht. Beide forderten die Besitzer von Brennrechten auf, bei Problemen und Fragen dazu, Kontakt mit dem Zollamt aufzunehmen und die Sache zu klären. Dies sei wesentlich einfacher, als hinterher einen Fehler wieder aus der Welt zu schaffen, meinte Anita Reischmann, die die Landwirte in der Gemeinde Deggenhausertal betreut.

Zu der Versammlung hatten sich die BLHV-Mitglieder in der neuen Betriebs- und Lagerhalle der Mosterei Siegfried Kopp in Obersiggingen getroffen. Im Rahmen einer Besichtigung erläuterte Kopp den Arbeitsablauf, von der Obstannahme, vom Pressen bis zur Abfüllung von Saft und Most in Flaschen. Verarbeitet wird überwiegend Obst von Streuobstwiesen aus der Region. Bei der Versammlung konnte der Apfelsaft und Most von Äpfeln und Birnen gleich probiert werden.