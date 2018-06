Die nächste Wanderung mit dem Förderverein Deggenhausertal findet am Donnerstag, 24. April, statt. Wanderführer Hermann Mayer führt die Teilnehmer ab Wittenhofen über wunderschöne und interessante Routen durch das Deggenhausertal. Die genaue Wanderroute und Wanderzeit wird mit der Gruppe vor Ort besprochen und festgelegt. Treffpunkt ist um 13.45 Uhr beim Tschasarteter Platz (Parkplatz beim Hallenbad) in Wittenhofen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die nächste Frühlingswanderung ist dann am 8. Mai. Auch Familien mit Kindern sind herzlich willkommen.

Weitere Informationen erhalten Interessierte direkt bei Wanderführer Hermann Mayer unter Telefon 07555/5564.