In die weiche Wolle der Alpakas und in die anderen Zwei- und Vierbeiner haben sich die Kinder, die am Freitagnachmittag im Rahmen des Ferienprogramms das Tierparadies Schneider in Lellwangen besucht haben, sofort verliebt. Es durfte ausgiebig gestreichelt und gefüttert werden.

"Die sind ja noch weicher als die Alpakas", sagt der kleine Finn und liebkost das Meerschweinchen, das ihm Besitzerin Jasmin Schneider auf die Hand gibt. Die wuscheligen, kleinen Tiere kommen aus Südamerika - so wie auch die 80 Alpakas im Tierparadies Schneider. "Die Ureinwohner, die Inkas, schätzten die Wolle der Alpakas sehr", berichtet Schneider. Die Wolle werde nicht nur deutschlandweit verschickt, sondern sogar bis hinauf nach Finnland.

"Und jetzt geht's ab zur Fütterung", sagt Jasmin Schneider, gibt den Vier- bis Achtjährigen eine kleine Futtertüte und lässt sie in das Freigehege von Hühnern mit exotischen Namen wie Zwergwyandotten, füßige Zwergmalaien (Kampfhühner) oder Antwerpener Bartzwerge. "Ach, sind die aber süß", rufen die Kinder, und Jasmin Schneider zeigt ihnen die fünf Zehen eines strubbeligen schwarzen Zwergseidenhuhns. Neben dem Freigehege bestaunen die Kinder noch Modena-Tauben, Kanarienvögel und Zebrafinken. Oben am Hang dürfen sie Ouessantschafe streicheln, eine kniehohe Schafart aus Frankreich. Jasmin Schneiders Mann Michael ist vor allem stolz auf die 15 jungen Fohlen, die neben Pferden und Ponys auf der Ranch im Rebhaldenweg stehen.

Zwischen vielen glücklichen Streichelmomenten und Liebkosungen gibt es jede Menge Informationen für die kleinen Besucher. Am Ende dürfen alle noch einen Knäuel der samtweichen Wolle mit nach Hause nehmen.