„Sumpfgeister“ lassen’s krachen

Auch in Daisendorf sind die Narren los: Sie haben 2014 einen umfangreichen Narrenfahrplan auf die Beine gestellt. Hier folgen die wichtigsten Termine der „Sumpfgeister“.

Los geht’s am Samstag, 8. Februar, mit dem Bürgerball im Rathaus. Beginn ist um 19.30 Uhr. Am Samstag 22. Februar, finden ab 14 Uhr der Umzug und das Narrenbuamstellen statt. Weiter geht es am Donnerstag, 27. Februar. Dann gibt es um 5 Uhr Katzenmusik zu hören. Um 9.15 wird der Kindergarten befreit und anschließend der Bürgermeister im Rathaus abgesetzt. Um 10 Uhr folgt dort auch das Saugatterg’schorr. Der Hemdglonkerumzug durchs Dorf startet um 19.30 Uhr.

Der Kinderumzug mit anschließendem Kinderball im Rathaussaal findet am Samstag, 1. März, um 14 Uhr statt. Für die Erwachsenen gibt’s um 14 Uhr ein närrisches Kaffeekränzle im Rathausfoyer. Am Dienstag, 4. März, veranstalten die „Sumpfgeister“ um 20 Uhr einen Kehraushock im Narrenstüble, bevor es am Mittwoch, 5. März, ans Narrenbaumumlegen geht. Beginn ist um 17.30 Uhr auf dem Rathausplatz.

Zum Abschluss findet am Sonntag, 9. März, das Funkenabbrennen am Neuberg statt. Los geht’s um 19 Uhr. (lst)