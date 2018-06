Narren nehmen Daisendorf ein

Daisendorf ist jetzt in der Hand der Narren. Am Morgen des Schmotzigen überreichte Bürgermeister Frank Lemke ein wenig zögerlich den Schlüssel an die Zunftmeisterin Marion Kaja. Lemke hatte eigentlich anderes zu tun, als die Narrenscharr in das Rathaus zu lassen: Er war mit Umbauarbeiten im Rathaus beschäftigt. Und das war auch das war auch das Motto im Rathaus: „Achtung Baustelle“.

Noch früher am Schmotzigen kümmerten sich die Narren aber zuerst um die aller Kleinsten. Sie befreiten die Kindergartenkinder. Vor Ort begrüßten die Kinder die Narren und die Musiker mit einem Tanz, bei dem alle mitmachten. Nach einem Ständchen begann dann der Umzug zum Rathaus. Dort versuchte Bürgermeister Frank Lemke die Tür von Innen zu zu halten. Doch Narrenpolizist Martin Menner war stärker und so konnte das Saugatter g´schnorr beginnen.

Zunfmeisterin Kaja blickte auf die vergangene Fasent zurück und stillte dabei ihren Frosch im Hals mit Schorle. Sie berichtete von verloren Hüten in Zügen, auf dem Weg zum Narrentreffen in Ulm und frisches Froschpipi, das Mitbringsel für eine fremde Zunft war.

Im Anschluss daran folgte dann der Höhepunkt: der Auftritt von Siegfried Willibald und Thomas Ritsche, die sich in einem kleinen Theaterstück als Jäger und Angler trafen und dabei besprachen, was eigentlich in Daisendorf so los ist – und sorgten für schallendes Gelächter im Saal. So besprachen die beiden noch einmal, was eigentlich mit dem Christbaum der Gemeinde passiert ist. Wegen des Baumes gab es im Gemeinderat eine kleine Diskussion, die Slapstick-Charakter hatte. Es herrschte Uneinigkeit darüber, wer dafür verantwortlich ist, den gespendeten Christbaum einige Wochen nach Weihnachten abzubauen und wegzubringen. Damit das nicht nochmal passiert begannen Ritsche und Willibald für den Baum in kommenden Jahr Spenden zu sammeln – damit alle verantwortlich sind.

