Nähe zu Meersburg bringt Vorteile

Man kennt dieses Problem: In kleinen Gemeinden, auf dem Dorf, da wohnt es sich schön. Mit der Nahversorgung sieht es allerdings oft nicht ganz so rosig aus. Auch Daisendorf, aktuell knapp 1600 Einwohner, hat das schon zu spüren bekommen.

Denn verschafft man sich einen Überblick über das dortige Einkaufsangebot, so stellt man fest: Die Auswahl ist begrenzt. Wer nicht im Rewe-Markt, einst Sky, einkaufen möchte, der muss nach Meersburg oder in eine andere Nachbargemeinde ausweichen. Für alle anderen bietet der Supermarkt an der Straße Brühl alles, was das Herz begehrt. Selbst eine Fleischtheke ist in dem Vollsortimentler zu finden. Den nicht vorhandenen Metzger in Daisendorf ersetzt das zwar nicht, eine annehmbare Lösung ist die Theke dennoch.

Das Angebot an Backwaren ist für die Größe Daisendorfs beträchtlich. Gleich drei Bäckereifilialen sind in der Bodenseegemeinde zu finden. So verkauft im Rewe-Markt die in Meersburg ansässige Bäckerei Kränkel ihre Backwaren. Und Roland Mayer betreibt in Daisendorf gleich zwei Filialen: eine in der Baitenhauser Straße, die andere in der Meersburger Straße.

Für alle weiteren Besorgungen ist die Nähe zu Meersburg von Vorteil. Dort stehen in Sachen Discounter ein Edeka, Lidl und Norma zur Auswahl, wobei der Norma-Markt in der Dr. Zimmermann Straße von Daisendorf sicherlich am schnellsten zu erreichen ist. Hof- und Naturkostläden sowie Weinverkäufe runden das Meersburger Angebot ab.

Letztere sind freilich auch direkt in Daisendorf zu finden. Wer seinen Wein- und Schnapsvorrat auffüllen möchte, kann beispielsweise den Hofladen der Familie Bernhard ansteuern.

Das nötige Geld für den Einkauf muss man sich übrigens auch außerhalb der Gemeindegrenzen besorgen. Denn gab es früher noch eine Volksbank und eine Sparkassenfiliale, so sind heute keine Banken mehr in Daisendorf angesiedelt.

Essenslokale allerdings schon. Wer sich den Gang in den Supermarkt also komplett sparen will, der kann sich auch dort bekochen lassen. (lst)